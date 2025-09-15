Рейтинг@Mail.ru
Желание некоторых стран признать Палестину мешает переговорам, заявил Рубио
14:31 15.09.2025
Желание некоторых стран признать Палестину мешает переговорам, заявил Рубио
Желание некоторых стран признать Палестину мешает переговорам, заявил Рубио - РИА Новости, 15.09.2025
Желание некоторых стран признать Палестину мешает переговорам, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что намерения ряда стран признать Государство Палестина усложняют усилия по достижению мирного урегулирования. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что намерения ряда стран признать Государство Палестина усложняют усилия по достижению мирного урегулирования. "То, чем эти страны занимаются в ООН, во-первых, это в основном делается из-за их собственной внутренней политики, во-вторых, это в основном символические жесты, они никак не приближают нас к созданию Государства Палестина, единственное воздействие, которое они оказывают, это поощряет ХАМАС... Вообще, это усложнило, это стало препятствием к (достижению - ред.) мира... Мы предупредили, что, во-первых, это (намерения признать Палестину - ред.) усложняет процесс переговоров... потому что это поощряет эти группировки, а во-вторых, мы предупредили, что со стороны Израиля будет ответная реакция", - заявил Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Желание некоторых стран признать Палестину мешает переговорам, заявил Рубио

Рубио: намерение ряда стран признать Палестину усложняет мирное урегулирование

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что намерения ряда стран признать Государство Палестина усложняют усилия по достижению мирного урегулирования.
"То, чем эти страны занимаются в ООН, во-первых, это в основном делается из-за их собственной внутренней политики, во-вторых, это в основном символические жесты, они никак не приближают нас к созданию Государства Палестина, единственное воздействие, которое они оказывают, это поощряет ХАМАС... Вообще, это усложнило, это стало препятствием к (достижению - ред.) мира... Мы предупредили, что, во-первых, это (намерения признать Палестину - ред.) усложняет процесс переговоров... потому что это поощряет эти группировки, а во-вторых, мы предупредили, что со стороны Израиля будет ответная реакция", - заявил Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Страны ОИС и ЛАГ высказались о выселении палестинцев из Газы
Вчера, 23:08
