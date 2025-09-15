https://ria.ru/20250915/rubio-2042031515.html

Желание некоторых стран признать Палестину мешает переговорам, заявил Рубио

Желание некоторых стран признать Палестину мешает переговорам, заявил Рубио - РИА Новости, 15.09.2025

Желание некоторых стран признать Палестину мешает переговорам, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что намерения ряда стран признать Государство Палестина усложняют усилия по достижению мирного урегулирования. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T14:31:00+03:00

2025-09-15T14:31:00+03:00

2025-09-15T14:36:00+03:00

в мире

палестина

сша

израиль

марко рубио

биньямин нетаньяху

оон

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d75f825bfb9b2a36ee4a2b0f4601202.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что намерения ряда стран признать Государство Палестина усложняют усилия по достижению мирного урегулирования. "То, чем эти страны занимаются в ООН, во-первых, это в основном делается из-за их собственной внутренней политики, во-вторых, это в основном символические жесты, они никак не приближают нас к созданию Государства Палестина, единственное воздействие, которое они оказывают, это поощряет ХАМАС... Вообще, это усложнило, это стало препятствием к (достижению - ред.) мира... Мы предупредили, что, во-первых, это (намерения признать Палестину - ред.) усложняет процесс переговоров... потому что это поощряет эти группировки, а во-вторых, мы предупредили, что со стороны Израиля будет ответная реакция", - заявил Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250914/palestina-2041923666.html

палестина

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, сша, израиль, марко рубио, биньямин нетаньяху, оон, хамас