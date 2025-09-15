https://ria.ru/20250915/rossiya-2042105915.html
ВС России уничтожили миномет ВСУ в Сумской области, сообщил офицер
КУРСК, 15 сен - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Север" при расширении буферной зоны в Сумской области выявил и уничтожил миномет ВСУ KRH-92 производства Финляндии, защищавшую его систему РЭБ и личный состав орудия, состоявший из украинских боевиков, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Ветер". "Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", работая в Сумской области в рамках задач по расширению буферной зоны, выявил и уничтожил 120-миллиметровый миномет ВСУ KRH-92 производства Финляндии. Орудие противника было тщательно замаскировано и защищено станцией РЭБ, однако было выявлено и ликвидировано вместе с помощью БПЛА "Молния-2". Затем, чтоб гарантировано уничтожить позицию и личный состав противника, по складу с БК вражеского миномета был нанесен второй удар", - сообщил "Ветер". По словам военного, при ударах защищавший украинскую позицию РЭБ личный состав миномета и сам миномет были полностью уничтожены. Видео объективного контроля, снятое с разведывательного коптера, передано в распоряжение агентства.
