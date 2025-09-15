https://ria.ru/20250915/rossija-2042084826.html

Экономист оценил ситуацию с дефицитом кадров в России

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия продолжит сталкиваться с дефицитом кадров еще три-четыре года, в течение которых будет сохраняться опережающий рост заработной платы, спрогнозировал в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. Безработица в России в июле сохранялась третий месяц подряд на историческом минимуме в 2,2%, свидетельствуют данные Росстата. "К сожалению, в ближайшие три-четыре года в силу демографических трендов эту проблему мы не решим", - прокомментировал экономист вопрос о дефиците кадров в экономике России. Задорнов отметил, что в ближайшие годы существенную часть потребностей на рынке труда будет закрывать миграционный приток. "Даже несмотря на ужесточение миграционного законодательства, благодаря крепкому курсу рубля Россия остается привлекательной для трудовых мигрантов", - указал он. "До 2029 года у нас будет задача с замещением рабочих мест выходящих на пенсию людей. Кроме того, создание новых производств с большей автоматизацией также требует времени. Поэтому опережающий рост заработной платы сохранится еще несколько лет", - заключил Задорнов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.

