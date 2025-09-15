Рейтинг@Mail.ru
Экономист оценил ситуацию с дефицитом кадров в России - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/rossija-2042084826.html
Экономист оценил ситуацию с дефицитом кадров в России
Экономист оценил ситуацию с дефицитом кадров в России - РИА Новости, 15.09.2025
Экономист оценил ситуацию с дефицитом кадров в России
Россия продолжит сталкиваться с дефицитом кадров еще три-четыре года, в течение которых будет сохраняться опережающий рост заработной платы, спрогнозировал в... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T18:07:00+03:00
2025-09-15T18:07:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964681238_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_03bef6d34e7310bcc49f91324105b3bc.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия продолжит сталкиваться с дефицитом кадров еще три-четыре года, в течение которых будет сохраняться опережающий рост заработной платы, спрогнозировал в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. Безработица в России в июле сохранялась третий месяц подряд на историческом минимуме в 2,2%, свидетельствуют данные Росстата. "К сожалению, в ближайшие три-четыре года в силу демографических трендов эту проблему мы не решим", - прокомментировал экономист вопрос о дефиците кадров в экономике России. Задорнов отметил, что в ближайшие годы существенную часть потребностей на рынке труда будет закрывать миграционный приток. "Даже несмотря на ужесточение миграционного законодательства, благодаря крепкому курсу рубля Россия остается привлекательной для трудовых мигрантов", - указал он. "До 2029 года у нас будет задача с замещением рабочих мест выходящих на пенсию людей. Кроме того, создание новых производств с большей автоматизацией также требует времени. Поэтому опережающий рост заработной платы сохранится еще несколько лет", - заключил Задорнов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250905/tsentr-2040054217.html
https://ria.ru/20250830/ii-2038444326.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964681238_62:0:1199:853_1920x0_80_0_0_b7aa81d2f9ece97ca77d91c8294e239d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Экономист оценил ситуацию с дефицитом кадров в России

Задорнов: дефицит кадров в России сохранится еще три-четыре года

© Фото : из личного архиваМихаил Задорнов
Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : из личного архива
Михаил Задорнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия продолжит сталкиваться с дефицитом кадров еще три-четыре года, в течение которых будет сохраняться опережающий рост заработной платы, спрогнозировал в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
Безработица в России в июле сохранялась третий месяц подряд на историческом минимуме в 2,2%, свидетельствуют данные Росстата.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростове в 2026 году
5 сентября, 17:10
"К сожалению, в ближайшие три-четыре года в силу демографических трендов эту проблему мы не решим", - прокомментировал экономист вопрос о дефиците кадров в экономике России.
Задорнов отметил, что в ближайшие годы существенную часть потребностей на рынке труда будет закрывать миграционный приток. "Даже несмотря на ужесточение миграционного законодательства, благодаря крепкому курсу рубля Россия остается привлекательной для трудовых мигрантов", - указал он.
"До 2029 года у нас будет задача с замещением рабочих мест выходящих на пенсию людей. Кроме того, создание новых производств с большей автоматизацией также требует времени. Поэтому опережающий рост заработной платы сохранится еще несколько лет", - заключил Задорнов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Исследование: ИИ закроет до 80% кадрового дефицита в России к 2030 году
30 августа, 02:50
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала