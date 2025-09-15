https://ria.ru/20250915/rossija-2042082662.html

Поставки газа из России в Армению приостановят на десять дней

Поставки газа из России в Армению приостановят на десять дней - РИА Новости, 15.09.2025

Поставки газа из России в Армению приостановят на десять дней

Поставки российского газа в Армению с 16 сентября приостановят на десять дней из-за ремонта магистрального газопровода, сообщила пресс-служба компании "Газпром... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T17:58:00+03:00

2025-09-15T17:58:00+03:00

2025-09-15T18:11:00+03:00

экономика

армения

ставропольский край

россия

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762099836_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b0121b821fbd67a852e570978abaa704.jpg

ЕРЕВАН, 15 сен – РИА Новости. Поставки российского газа в Армению с 16 сентября приостановят на десять дней из-за ремонта магистрального газопровода, сообщила пресс-служба компании "Газпром Армения". "С 9:00 (8:00 мск) 16 сентября до 9:00 26 сентября на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Ставропольского края будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению по указанному газопроводу", — уточнили там. В это время голубое топливо для потребителей в закавказской стране будут подавать без перебоев и ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок республики и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".

https://ria.ru/20250915/rossija-2042024485.html

армения

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, армения, ставропольский край, россия, газпром