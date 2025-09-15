Рейтинг@Mail.ru
Поставки газа из России в Армению приостановят на десять дней - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 15.09.2025 (обновлено: 18:11 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/rossija-2042082662.html
Поставки газа из России в Армению приостановят на десять дней
Поставки газа из России в Армению приостановят на десять дней - РИА Новости, 15.09.2025
Поставки газа из России в Армению приостановят на десять дней
Поставки российского газа в Армению с 16 сентября приостановят на десять дней из-за ремонта магистрального газопровода, сообщила пресс-служба компании "Газпром... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:58:00+03:00
2025-09-15T18:11:00+03:00
экономика
армения
ставропольский край
россия
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762099836_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b0121b821fbd67a852e570978abaa704.jpg
ЕРЕВАН, 15 сен – РИА Новости. Поставки российского газа в Армению с 16 сентября приостановят на десять дней из-за ремонта магистрального газопровода, сообщила пресс-служба компании "Газпром Армения". "С 9:00 (8:00 мск) 16 сентября до 9:00 26 сентября на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Ставропольского края будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению по указанному газопроводу", — уточнили там. В это время голубое топливо для потребителей в закавказской стране будут подавать без перебоев и ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок республики и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
https://ria.ru/20250915/rossija-2042024485.html
армения
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762099836_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_078a4c13e5eabba0502e0de01793a2a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, армения, ставропольский край, россия, газпром
Экономика, Армения, Ставропольский край, Россия, Газпром
Поставки газа из России в Армению приостановят на десять дней

Поставки газа из России в Армению остановят на 10 дней из-за ремонта газопровода

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 15 сен – РИА Новости. Поставки российского газа в Армению с 16 сентября приостановят на десять дней из-за ремонта магистрального газопровода, сообщила пресс-служба компании "Газпром Армения".
«
"С 9:00 (8:00 мск) 16 сентября до 9:00 26 сентября на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Ставропольского края будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению по указанному газопроводу", — уточнили там.
В это время голубое топливо для потребителей в закавказской стране будут подавать без перебоев и ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных поставок природного газа из Ирана.
"Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок республики и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Россия в июле стала второй по поставкам газа в Евросоюз
Вчера, 13:53
 
ЭкономикаАрменияСтавропольский крайРоссияГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала