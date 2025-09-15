https://ria.ru/20250915/rossija-2042082662.html
Поставки газа из России в Армению приостановят на десять дней
экономика
армения
ставропольский край
россия
газпром
ЕРЕВАН, 15 сен – РИА Новости. Поставки российского газа в Армению с 16 сентября приостановят на десять дней из-за ремонта магистрального газопровода, сообщила пресс-служба компании "Газпром Армения". "С 9:00 (8:00 мск) 16 сентября до 9:00 26 сентября на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Ставропольского края будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению по указанному газопроводу", — уточнили там. В это время голубое топливо для потребителей в закавказской стране будут подавать без перебоев и ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок республики и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
