В Кремле заявили о готовности России дипломатией решить кризис на Украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия сохраняет готовность к урегулированию кризиса на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам.
россия
украина
в мире, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
