В Кремле заявили о готовности России дипломатией решить кризис на Украине

В Кремле заявили о готовности России дипломатией решить кризис на Украине - РИА Новости, 15.09.2025

В Кремле заявили о готовности России дипломатией решить кризис на Украине

Россия сохраняет готовность к урегулированию кризиса на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия сохраняет готовность к урегулированию кризиса на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам.

