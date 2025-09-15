Рейтинг@Mail.ru
Попова рассказала о новых тестах, распознающих инфекцию за час
15:25 15.09.2025
Попова рассказала о новых тестах, распознающих инфекцию за час
Попова рассказала о новых тестах, распознающих инфекцию за час - РИА Новости, 15.09.2025
Попова рассказала о новых тестах, распознающих инфекцию за час
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ее ведомством разработаны 124 быстрых теста, которые распознают инфекцию за час. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ее ведомством разработаны 124 быстрых теста, которые распознают инфекцию за час. "Чем быстрее мы распознаем болезнь, тем быстрее мы сформируем управленческие решения. И на сегодняшний день мы также пересмотрели свои подходы к формированию различных тестов, к созданию, и на сегодняшний день уже 124 новых быстрых теста, которые распознают инфекцию буквально за один час. И это позволяет нам реагировать быстрее", - сказала Попова во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора с участием президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции.
Попова рассказала о новых тестах, распознающих инфекцию за час

Попова: Роспотребнадзор разработал 124 теста, распознающих инфекцию за час

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАнна Попова
Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ее ведомством разработаны 124 быстрых теста, которые распознают инфекцию за час.
"Чем быстрее мы распознаем болезнь, тем быстрее мы сформируем управленческие решения. И на сегодняшний день мы также пересмотрели свои подходы к формированию различных тестов, к созданию, и на сегодняшний день уже 124 новых быстрых теста, которые распознают инфекцию буквально за один час. И это позволяет нам реагировать быстрее", - сказала Попова во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора с участием президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции.
Путин рассказал об основе проекта "Санитарный щит"
НаукаЗдоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
