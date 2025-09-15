https://ria.ru/20250915/rospotrebnadzor-2042041863.html

Попова рассказала о новых тестах, распознающих инфекцию за час

Попова рассказала о новых тестах, распознающих инфекцию за час - РИА Новости, 15.09.2025

Попова рассказала о новых тестах, распознающих инфекцию за час

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ее ведомством разработаны 124 быстрых теста, которые распознают инфекцию за час. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ее ведомством разработаны 124 быстрых теста, которые распознают инфекцию за час. "Чем быстрее мы распознаем болезнь, тем быстрее мы сформируем управленческие решения. И на сегодняшний день мы также пересмотрели свои подходы к формированию различных тестов, к созданию, и на сегодняшний день уже 124 новых быстрых теста, которые распознают инфекцию буквально за один час. И это позволяет нам реагировать быстрее", - сказала Попова во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора с участием президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции.

