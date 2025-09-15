https://ria.ru/20250915/rogov-2042082880.html
При ударе ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель
2025-09-15T17:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Мирный житель села Благовещенка Запорожской области погиб в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Дрон-камикадзе атаковал частный дом в селе Благовещенка. Убит мирный житель", - сказал Рогов. По его словам, мужчина получил многочисленные осколочные ранения и скончался до прибытия медиков, его жена не пострадала.
