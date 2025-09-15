https://ria.ru/20250915/rogov-2042082880.html

При ударе ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель

Мирный житель села Благовещенка Запорожской области погиб в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T17:59:00+03:00

2025-09-15T17:59:00+03:00

2025-09-15T17:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Мирный житель села Благовещенка Запорожской области погиб в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Дрон-камикадзе атаковал частный дом в селе Благовещенка. Убит мирный житель", - сказал Рогов. По его словам, мужчина получил многочисленные осколочные ранения и скончался до прибытия медиков, его жена не пострадала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия