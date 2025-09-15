https://ria.ru/20250915/rogov-2042053535.html
Рогов прокомментировал освобождение села Ольговское в Запорожской области
Рогов прокомментировал освобождение села Ольговское в Запорожской области - РИА Новости, 15.09.2025
Рогов прокомментировал освобождение села Ольговское в Запорожской области
Взятие под контроль села Ольговское в Запорожской области ускорит темпы освобождения оставшейся части региона, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 15.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Взятие под контроль села Ольговское в Запорожской области ускорит темпы освобождения оставшейся части региона, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Освобождение Ольговского дает возможность нашим воинам продвигаться дальше на запад Запорожской области, развивать успех не только с юга на север, но и с востока на запад. Это важное достижение, которое необходимо для ускорения темпов освобождения региона", - сказал Рогов. Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области, сообщило в понедельник Минобороны.
