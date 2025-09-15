Рейтинг@Mail.ru
Рогов прокомментировал освобождение села Ольговское в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 15.09.2025
Рогов прокомментировал освобождение села Ольговское в Запорожской области
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Взятие под контроль села Ольговское в Запорожской области ускорит темпы освобождения оставшейся части региона, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Освобождение Ольговского дает возможность нашим воинам продвигаться дальше на запад Запорожской области, развивать успех не только с юга на север, но и с востока на запад. Это важное достижение, которое необходимо для ускорения темпов освобождения региона", - сказал Рогов. Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области, сообщило в понедельник Минобороны.
запорожская область, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Взятие под контроль села Ольговское в Запорожской области ускорит темпы освобождения оставшейся части региона, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Освобождение Ольговского дает возможность нашим воинам продвигаться дальше на запад Запорожской области, развивать успех не только с юга на север, но и с востока на запад. Это важное достижение, которое необходимо для ускорения темпов освобождения региона", - сказал Рогов.
Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области, сообщило в понедельник Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2025
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир Рогов
 
 
