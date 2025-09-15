https://ria.ru/20250915/ris-2041979624.html

Евросоюз затягивает сделку с Индией из-за риса, пишет FT

Евросоюз затягивает сделку с Индией из-за риса, пишет FT - РИА Новости, 15.09.2025

Евросоюз затягивает сделку с Индией из-за риса, пишет FT

ЕС откладывает сделку по свободной торговле с Индией из-за желания Нью-Дели получить право на название "басмати" для маркировки риса, пишет газета Financial... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T10:52:00+03:00

2025-09-15T10:52:00+03:00

2025-09-15T12:05:00+03:00

в мире

индия

пакистан

нью-дели

евросоюз

нарендра моди

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972593794_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8a32b699c76d85de67cb16244923a73.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ЕС откладывает сделку по свободной торговле с Индией из-за желания Нью-Дели получить право на название "басмати" для маркировки риса, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "На переговорщиков ЕС, которые находятся в Нью-Дели для заключения торгового соглашения, оказывается давление с целью заставить их признать право Индии использовать название "басмати". Однако это приведет к дипломатическому разногласию с Исламабадом, поэтому Брюссель тянет время", — сказано в публикации. Индия ждет одобрения заявки на использование наименования "басмати" на европейском рынке с 2018 года, говорится в статье. При этом в 2023 году Пакистан подал свою заявку для определения зоны и способов производства такого риса, включая четыре района в управляемом Пакистаном Кашмире. Чиновники отмечают, что одобрение притязаний Пакистана вызвало бы возмущение индийской стороны, поскольку означало бы фактическое признание его суверенитета над этими территориями. Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в 2007 году. Они зашли в тупик в 2013 году, когда стороны не смогли договориться по основным вопросам, в том числе о праве интеллектуальной собственности, пошлинах на авто и алкогольные напитки, а также передвижении людей. Стороны продолжили переговоры в мае 2021 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Индию в феврале заявила, что она и премьер-министр Нарендра Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.

https://ria.ru/20250826/ssha-2037584326.html

https://ria.ru/20250804/es-2033298721.html

индия

пакистан

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, пакистан, нью-дели, евросоюз, нарендра моди, еврокомиссия