Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз затягивает сделку с Индией из-за риса, пишет FT - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 15.09.2025 (обновлено: 12:05 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/ris-2041979624.html
Евросоюз затягивает сделку с Индией из-за риса, пишет FT
Евросоюз затягивает сделку с Индией из-за риса, пишет FT - РИА Новости, 15.09.2025
Евросоюз затягивает сделку с Индией из-за риса, пишет FT
ЕС откладывает сделку по свободной торговле с Индией из-за желания Нью-Дели получить право на название "басмати" для маркировки риса, пишет газета Financial... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T10:52:00+03:00
2025-09-15T12:05:00+03:00
в мире
индия
пакистан
нью-дели
евросоюз
нарендра моди
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972593794_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8a32b699c76d85de67cb16244923a73.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ЕС откладывает сделку по свободной торговле с Индией из-за желания Нью-Дели получить право на название "басмати" для маркировки риса, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "На переговорщиков ЕС, которые находятся в Нью-Дели для заключения торгового соглашения, оказывается давление с целью заставить их признать право Индии использовать название "басмати". Однако это приведет к дипломатическому разногласию с Исламабадом, поэтому Брюссель тянет время", — сказано в публикации. Индия ждет одобрения заявки на использование наименования "басмати" на европейском рынке с 2018 года, говорится в статье. При этом в 2023 году Пакистан подал свою заявку для определения зоны и способов производства такого риса, включая четыре района в управляемом Пакистаном Кашмире. Чиновники отмечают, что одобрение притязаний Пакистана вызвало бы возмущение индийской стороны, поскольку означало бы фактическое признание его суверенитета над этими территориями. Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в 2007 году. Они зашли в тупик в 2013 году, когда стороны не смогли договориться по основным вопросам, в том числе о праве интеллектуальной собственности, пошлинах на авто и алкогольные напитки, а также передвижении людей. Стороны продолжили переговоры в мае 2021 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Индию в феврале заявила, что она и премьер-министр Нарендра Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.
https://ria.ru/20250826/ssha-2037584326.html
https://ria.ru/20250804/es-2033298721.html
индия
пакистан
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972593794_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_8439a0b7005bffbd05758c25dfdd7c02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, пакистан, нью-дели, евросоюз, нарендра моди, еврокомиссия
В мире, Индия, Пакистан, Нью-Дели, Евросоюз, Нарендра Моди, Еврокомиссия
Евросоюз затягивает сделку с Индией из-за риса, пишет FT

FT: ЕС затягивает сделку с Индией из-за названия риса басмати

© iStock.com / Hendra SuБелый рис
Белый рис - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© iStock.com / Hendra Su
Белый рис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ЕС откладывает сделку по свободной торговле с Индией из-за желания Нью-Дели получить право на название "басмати" для маркировки риса, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"На переговорщиков ЕС, которые находятся в Нью-Дели для заключения торгового соглашения, оказывается давление с целью заставить их признать право Индии использовать название "басмати". Однако это приведет к дипломатическому разногласию с Исламабадом, поэтому Брюссель тянет время", — сказано в публикации.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
США намерены заключить новую торговую сделку с Японией
26 августа, 08:30
Индия ждет одобрения заявки на использование наименования "басмати" на европейском рынке с 2018 года, говорится в статье. При этом в 2023 году Пакистан подал свою заявку для определения зоны и способов производства такого риса, включая четыре района в управляемом Пакистаном Кашмире. Чиновники отмечают, что одобрение притязаний Пакистана вызвало бы возмущение индийской стороны, поскольку означало бы фактическое признание его суверенитета над этими территориями.
Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в 2007 году. Они зашли в тупик в 2013 году, когда стороны не смогли договориться по основным вопросам, в том числе о праве интеллектуальной собственности, пошлинах на авто и алкогольные напитки, а также передвижении людей. Стороны продолжили переговоры в мае 2021 года.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Индию в феврале заявила, что она и премьер-министр Нарендра Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.
Бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Боррель прокомментировал торговую сделку США и ЕС
4 августа, 16:24
 
В миреИндияПакистанНью-ДелиЕвросоюзНарендра МодиЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала