Евросоюз затягивает сделку с Индией из-за риса, пишет FT
FT: ЕС затягивает сделку с Индией из-за названия риса басмати
© iStock.com / Hendra SuБелый рис
Белый рис. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ЕС откладывает сделку по свободной торговле с Индией из-за желания Нью-Дели получить право на название "басмати" для маркировки риса, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"На переговорщиков ЕС, которые находятся в Нью-Дели для заключения торгового соглашения, оказывается давление с целью заставить их признать право Индии использовать название "басмати". Однако это приведет к дипломатическому разногласию с Исламабадом, поэтому Брюссель тянет время", — сказано в публикации.
Индия ждет одобрения заявки на использование наименования "басмати" на европейском рынке с 2018 года, говорится в статье. При этом в 2023 году Пакистан подал свою заявку для определения зоны и способов производства такого риса, включая четыре района в управляемом Пакистаном Кашмире. Чиновники отмечают, что одобрение притязаний Пакистана вызвало бы возмущение индийской стороны, поскольку означало бы фактическое признание его суверенитета над этими территориями.
Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в 2007 году. Они зашли в тупик в 2013 году, когда стороны не смогли договориться по основным вопросам, в том числе о праве интеллектуальной собственности, пошлинах на авто и алкогольные напитки, а также передвижении людей. Стороны продолжили переговоры в мае 2021 года.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Индию в феврале заявила, что она и премьер-министр Нарендра Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.
