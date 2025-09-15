Трамп обратился к республиканцам в конгрессе с просьбой
Трамп призвал республиканцев поддержать продление финансирования правительства
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы в конгрессе должны проголосовать за временное продление финансирования работы правительства, чтобы избежать его закрытия, обвинив демократов в стремлении спровоцировать шатдаун.
"Республиканцы должны держаться вместе и проголосовать "за", чтобы остановить Чака Шумера от закрытия правительства. Демократы хотят шатдауна. Республиканцы хотят, чтобы правительство работало", — написал Трамп в понедельник в своей соцсети TRUTH Social.
По словам Трампа, провал голосования "не является приемлемым вариантом".
Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять, по меньшей мере, временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства, он все равно сохраняется.