Трамп обратился к республиканцам в конгрессе с просьбой

Трамп обратился к республиканцам в конгрессе с просьбой

ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы в конгрессе должны проголосовать за временное продление финансирования работы правительства, чтобы избежать его закрытия, обвинив демократов в стремлении спровоцировать шатдаун. "Республиканцы должны держаться вместе и проголосовать "за", чтобы остановить Чака Шумера от закрытия правительства. Демократы хотят шатдауна. Республиканцы хотят, чтобы правительство работало", — написал Трамп в понедельник в своей соцсети TRUTH Social. По словам Трампа, провал голосования "не является приемлемым вариантом". Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять, по меньшей мере, временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства, он все равно сохраняется.

сша

