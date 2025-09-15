https://ria.ru/20250915/rebenok-2042029583.html

Двухлетнего ребенка из России внесли в базу "Миротворец", пишут СМИ

Двухлетнего ребенка из России внесли в базу "Миротворец", пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2025

Двухлетнего ребенка из России внесли в базу "Миротворец", пишут СМИ

Двухлетний ребенок из России внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец" - по мнению ее создателей, он два раза "сознательно нарушил" границу Украины, в... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Двухлетний ребенок из России внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец" - по мнению ее создателей, он два раза "сознательно нарушил" границу Украины, в том числе в четырехмесячном возрасте, сообщает издание "Постньюс". Утверждается, что нарушение границы произошло в районе населенного пункта Гуково Ростовской области в августе 2023 года, когда малышу было четыре месяца. Ребенка также обвиняют в "поддержке российской агрессии против Украины" и "действиях, направленных на легализацию захвата территорий" страны, говорится в публикации. Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных. Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан.

