Франция работает над новой моделью баллистической ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.09.2025
19:04 15.09.2025
Франция работает над новой моделью баллистической ракеты, сообщили СМИ
Франция работает над новой моделью баллистической ракеты, сообщили СМИ
в мире
франция
ПАРИЖ, 15 сен - РИА Новости. Французская компания ArianeGroup разработает новую модель стратегической баллистической ракеты М51, находящейся на вооружении сил ядерного сдерживания Франции, сообщает в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на компанию и Генеральную дирекцию по вооружениям. "Ракета М51 получит новую жизнь. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) объявила о заключении с компанией ArianeGroup, разработчиком ракеты, контракта (сумма не разглашается) на разработку и производство четвертой модели этой ракеты, находящейся на вооружении Стратегических океанских сил Франции (морской компонент французских сил ядерного сдерживания, ведущий постоянное патрулирование океана – ред.) с 2010 года", - говорится в материале. Ракетой М51 оснащены четыре стратегические атомные подводные лодки типа Triomphant, являющиеся "основой французского ядерного сдерживания", сообщает телеканал. Каждая из этих субмарин может нести 16 таких ракет. На них и будет развернуто четвертое поколение М51.4. Этими ракетами также оснастят новые стратегические атомные подводные лодки третьего поколения, разработка которых началась компанией Naval Group в 2024 году, передает BFMTV. Масса новой модификации ракеты М51 будет превышать 50 тонн, а длина - насчитывать 12 метров. По заявлению руководителя программы по производству этих ракет, они принадлежат к классу "море-земля", смогут подниматься на высоту больше двух тысяч километров и при вхождении в атмосферу достигать скорости 20 тысяч километров в час (20 махов). Остальные ТТХ ракеты неизвестны. М51 является пятым поколением французских баллистических ракет, которая поступила на вооружение в 2010 году и заменила собой ракеты М45. В настоящее время на вооружении французских атомных подлодок стоят ракеты М51.2, на смену которым в ближайшее время должно прийти третье поколение М51.3, сообщает BFMTV.
в мире, франция
В мире, Франция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Париж. Архивное фото
Дзен
ПАРИЖ, 15 сен - РИА Новости. Французская компания ArianeGroup разработает новую модель стратегической баллистической ракеты М51, находящейся на вооружении сил ядерного сдерживания Франции, сообщает в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на компанию и Генеральную дирекцию по вооружениям.
"Ракета М51 получит новую жизнь. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) объявила о заключении с компанией ArianeGroup, разработчиком ракеты, контракта (сумма не разглашается) на разработку и производство четвертой модели этой ракеты, находящейся на вооружении Стратегических океанских сил Франции (морской компонент французских сил ядерного сдерживания, ведущий постоянное патрулирование океана – ред.) с 2010 года", - говорится в материале.
Ракетой М51 оснащены четыре стратегические атомные подводные лодки типа Triomphant, являющиеся "основой французского ядерного сдерживания", сообщает телеканал. Каждая из этих субмарин может нести 16 таких ракет. На них и будет развернуто четвертое поколение М51.4. Этими ракетами также оснастят новые стратегические атомные подводные лодки третьего поколения, разработка которых началась компанией Naval Group в 2024 году, передает BFMTV.
Масса новой модификации ракеты М51 будет превышать 50 тонн, а длина - насчитывать 12 метров. По заявлению руководителя программы по производству этих ракет, они принадлежат к классу "море-земля", смогут подниматься на высоту больше двух тысяч километров и при вхождении в атмосферу достигать скорости 20 тысяч километров в час (20 махов). Остальные ТТХ ракеты неизвестны.
М51 является пятым поколением французских баллистических ракет, которая поступила на вооружение в 2010 году и заменила собой ракеты М45. В настоящее время на вооружении французских атомных подлодок стоят ракеты М51.2, на смену которым в ближайшее время должно прийти третье поколение М51.3, сообщает BFMTV.
Заголовок открываемого материала