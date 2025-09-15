Рейтинг@Mail.ru
19:06 15.09.2025 (обновлено: 22:52 15.09.2025)
Прирост ВВП за семь месяцев составил 1,1 процента, сообщил Путин
экономика
россия
владимир путин
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Прирост ВВП за семь месяцев текущего года составил 1,1%, сообщил президент России Владимир Путин. "За семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
2025
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Прирост ВВП за семь месяцев текущего года составил 1,1%, сообщил президент России Владимир Путин.
"За семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
