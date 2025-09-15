https://ria.ru/20250915/putin-2042094497.html

Прирост ВВП за семь месяцев составил 1,1 процента, сообщил Путин

Прирост ВВП за семь месяцев составил 1,1 процента, сообщил Путин - РИА Новости, 15.09.2025

Прирост ВВП за семь месяцев составил 1,1 процента, сообщил Путин

Прирост ВВП за семь месяцев текущего года составил 1,1%, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T19:06:00+03:00

2025-09-15T19:06:00+03:00

2025-09-15T22:52:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042087729_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_355682d97192d634c28fc4532e737946.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Прирост ВВП за семь месяцев текущего года составил 1,1%, сообщил президент России Владимир Путин. "За семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20241028/putin-1980501838.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин