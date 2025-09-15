https://ria.ru/20250915/putin-2042094497.html
Прирост ВВП за семь месяцев составил 1,1 процента, сообщил Путин
2025-09-15T19:06:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Прирост ВВП за семь месяцев текущего года составил 1,1%, сообщил президент России Владимир Путин. "За семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
