Путин вспомнил, как обсуждал с правительством и бизнесом борьбу с инфляцией

2025-09-15T18:32:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в понедельник вспомнил, как обсуждал с правительством и бизнесом необходимость мер по борьбе с инфляцией. "Еще в прошлом году мы с вами говорили, обсуждали все, что складывается в нашей экономике, говорили о необходимости принять меры необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности", - сказал Путин в ходе совещания. Он отметил, что участники обсуждений соглашались с тем, что принимаемые меры неизбежно приведут к охлаждению экономики и ее мягкой посадке. "Обсуждали вопросы и с российским бизнесом, с различными бизнес-объединениями", - добавил Путин.

