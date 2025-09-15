Рейтинг@Mail.ru
15.09.2025

Путин вспомнил, как обсуждал с правительством и бизнесом борьбу с инфляцией
18:32 15.09.2025
Путин вспомнил, как обсуждал с правительством и бизнесом борьбу с инфляцией
Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в понедельник вспомнил, как обсуждал с правительством и бизнесом необходимость мер по борьбе...
экономика
россия
владимир путин
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в понедельник вспомнил, как обсуждал с правительством и бизнесом необходимость мер по борьбе с инфляцией. "Еще в прошлом году мы с вами говорили, обсуждали все, что складывается в нашей экономике, говорили о необходимости принять меры необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности", - сказал Путин в ходе совещания. Он отметил, что участники обсуждений соглашались с тем, что принимаемые меры неизбежно приведут к охлаждению экономики и ее мягкой посадке. "Обсуждали вопросы и с российским бизнесом, с различными бизнес-объединениями", - добавил Путин.
россия
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
 Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в понедельник вспомнил, как обсуждал с правительством и бизнесом необходимость мер по борьбе с инфляцией.
"Еще в прошлом году мы с вами говорили, обсуждали все, что складывается в нашей экономике, говорили о необходимости принять меры необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности", - сказал Путин в ходе совещания.
Он отметил, что участники обсуждений соглашались с тем, что принимаемые меры неизбежно приведут к охлаждению экономики и ее мягкой посадке.
"Обсуждали вопросы и с российским бизнесом, с различными бизнес-объединениями", - добавил Путин.
Экономика, Россия, Владимир Путин
 
 
