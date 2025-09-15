https://ria.ru/20250915/putin-2042088093.html

Путин отметил важность умеренной ценовой конъюнктуры

Путин отметил важность умеренной ценовой конъюнктуры

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой и инвестиционной активности в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Очень важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой и инвестиционной активности, позволяла обеспечить более динамичный и устойчивый рост", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

