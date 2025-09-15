Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность умеренной ценовой конъюнктуры - РИА Новости, 15.09.2025
18:18 15.09.2025
Путин отметил важность умеренной ценовой конъюнктуры
Важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой и инвестиционной активности в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
экономика
россия
владимир путин
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой и инвестиционной активности в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Очень важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой и инвестиционной активности, позволяла обеспечить более динамичный и устойчивый рост", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой и инвестиционной активности в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очень важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой и инвестиционной активности, позволяла обеспечить более динамичный и устойчивый рост", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП в России
Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП в России
Вчера, 18:12
