https://ria.ru/20250915/putin-2042085913.html
Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП в России
Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП в России - РИА Новости, 15.09.2025
Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП в России
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам задал вопрос о том, достаточен ли рост ВВП в РФ, который за 7 месяцев составил 1,1%, или... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T18:12:00+03:00
2025-09-15T18:12:00+03:00
2025-09-15T18:16:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042086864_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6462faac486052add8ffb53ca876ad8.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам задал вопрос о том, достаточен ли рост ВВП в РФ, который за 7 месяцев составил 1,1%, или нужны другие темпы. "По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%, вопрос: этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250915/ekonomika-2042081779.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042086864_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e75fbef359edb1d191f52afc3015f2b8.jpg
Вопрос Путина о росте ВВП
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-15T18:12
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП в России
Путин на совещании по экономическим вопросам задал вопрос о росте ВВП