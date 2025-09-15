Рейтинг@Mail.ru
Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП в России - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 15.09.2025 (обновлено: 18:16 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/putin-2042085913.html
Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП в России
Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП в России - РИА Новости, 15.09.2025
Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП в России
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам задал вопрос о том, достаточен ли рост ВВП в РФ, который за 7 месяцев составил 1,1%, или... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T18:12:00+03:00
2025-09-15T18:16:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042086864_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6462faac486052add8ffb53ca876ad8.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам задал вопрос о том, достаточен ли рост ВВП в РФ, который за 7 месяцев составил 1,1%, или нужны другие темпы. "По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%, вопрос: этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250915/ekonomika-2042081779.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вопрос Путина о росте ВВП
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-15T18:12
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042086864_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e75fbef359edb1d191f52afc3015f2b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП в России

Путин на совещании по экономическим вопросам задал вопрос о росте ВВП

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам задал вопрос о том, достаточен ли рост ВВП в РФ, который за 7 месяцев составил 1,1%, или нужны другие темпы.
"По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%, вопрос: этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин призвал правительство не допустить переохлаждения экономики
Вчера, 17:54
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала