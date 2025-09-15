https://ria.ru/20250915/putin-2042085913.html

Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП в России

Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП в России - РИА Новости, 15.09.2025

Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП в России

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам задал вопрос о том, достаточен ли рост ВВП в РФ, который за 7 месяцев составил 1,1%, или... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T18:12:00+03:00

2025-09-15T18:12:00+03:00

2025-09-15T18:16:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042086864_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6462faac486052add8ffb53ca876ad8.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам задал вопрос о том, достаточен ли рост ВВП в РФ, который за 7 месяцев составил 1,1%, или нужны другие темпы. "По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%, вопрос: этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250915/ekonomika-2042081779.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вопрос Путина о росте ВВП 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-15T18:12 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)