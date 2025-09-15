Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил траекторию снижения инфляции - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/putin-2042083204.html
Путин оценил траекторию снижения инфляции
Путин оценил траекторию снижения инфляции - РИА Новости, 15.09.2025
Путин оценил траекторию снижения инфляции
Траектория снижения инфляции сейчас ниже прогнозов правительства и ЦБ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T18:01:00+03:00
2025-09-15T18:01:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Траектория снижения инфляции сейчас ниже прогнозов правительства и ЦБ, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и банков России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результаты", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20250912/ctavka-2041513998.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин оценил траекторию снижения инфляции

Путин: траектория снижения инфляции сейчас ниже прогнозов правительства и ЦБ

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Траектория снижения инфляции сейчас ниже прогнозов правительства и ЦБ, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и банков России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результаты", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Задачи национального регулирования финансового рынка - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с инфляцией, кредитами и рублем
12 сентября, 17:36
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала