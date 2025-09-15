https://ria.ru/20250915/putin-2042083204.html
Путин оценил траекторию снижения инфляции
Путин оценил траекторию снижения инфляции - РИА Новости, 15.09.2025
Путин оценил траекторию снижения инфляции
Траектория снижения инфляции сейчас ниже прогнозов правительства и ЦБ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Траектория снижения инфляции сейчас ниже прогнозов правительства и ЦБ, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и банков России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результаты", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин оценил траекторию снижения инфляции
Путин: траектория снижения инфляции сейчас ниже прогнозов правительства и ЦБ