Путин призвал увязывать бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику
2025-09-15T17:57:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Нужно увязывать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, настраивать их на стимулирование роста экономики, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно взаимно увязывать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. Настраивать их прежде всего на поддержку и стимулирование роста", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
