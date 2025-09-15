https://ria.ru/20250915/putin-2042081562.html
Путин призвал обратить внимание на борьбу с теневым сектором
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов должны быть в зоне особого внимания, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, в зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
