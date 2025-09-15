Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал обратить внимание на борьбу с теневым сектором - РИА Новости, 15.09.2025
17:53 15.09.2025 (обновлено: 18:25 15.09.2025)
Путин призвал обратить внимание на борьбу с теневым сектором
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов должны быть в зоне особого внимания, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, в зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов должны быть в зоне особого внимания, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, в зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
