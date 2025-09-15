https://ria.ru/20250915/putin-2042081030.html

Меры по снижению инфляции дают результат, заявил Путин

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Меры по снижению инфляции в России дают результат, заявил президент РФ Владимир Путин."Усилия по снижению инфляции дают результат", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.Касающуюся инфляции тенденцию он охарактеризовал как достаточно яркую, отметив, что сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и Банка России."Если в июле рост потребительских цен составил 8,8 процента, то в августе – 8,1 процента", - сказал президент

