Путин рассказал, от чего зависит стабильность государственных финансов

Путин рассказал, от чего зависит стабильность государственных финансов

Президент России Владимир Путин заявил, что стабильность государственных финансов прямо зависит от положения дел в экономике РФ. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что стабильность государственных финансов прямо зависит от положения дел в экономике РФ."Очевидно, что стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависит от положения дел в экономике России", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.

