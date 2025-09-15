https://ria.ru/20250915/putin-2042080926.html
Путин рассказал, от чего зависит стабильность государственных финансов
2025-09-15T17:51:00+03:00
2025-09-15T17:51:00+03:00
2025-09-15T17:55:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что стабильность государственных финансов прямо зависит от положения дел в экономике РФ."Очевидно, что стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависит от положения дел в экономике России", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
