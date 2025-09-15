Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о задачах российской экономики
17:51 15.09.2025 (обновлено: 17:57 15.09.2025)
Путин рассказал о задачах российской экономики
россия
экономика
владимир путин
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин."Мы должны не просто идти в ногу с глобальной экономикой, а стремиться опережать ее динамику за счет раскрытия собственного потенциала отраслей, регионов и территорий, развития связей с зарубежными партнерами, за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы должны не просто идти в ногу с глобальной экономикой, а стремиться опережать ее динамику за счет раскрытия собственного потенциала отраслей, регионов и территорий, развития связей с зарубежными партнерами, за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин выразил уверенность в успешном сохранении темпов роста экономики
5 сентября, 09:56
 
