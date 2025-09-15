https://ria.ru/20250915/putin-2042080802.html
Путин рассказал о задачах российской экономики
Путин рассказал о задачах российской экономики - РИА Новости, 15.09.2025
Путин рассказал о задачах российской экономики
Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин."Мы должны не просто идти в ногу с глобальной экономикой, а стремиться опережать ее динамику за счет раскрытия собственного потенциала отраслей, регионов и территорий, развития связей с зарубежными партнерами, за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
