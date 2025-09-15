https://ria.ru/20250915/putin-2042080701.html

Путин провел совещание по экономическим вопросам

Путин провел совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 15.09.2025

Путин провел совещание по экономическим вопросам

Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам, где обсудил с правительством план бюджета на ближайшие три года и раздал поручения по вопросам... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам, где обсудил с правительством план бюджета на ближайшие три года и раздал поручения по вопросам денежно-кредитной политики. Главное — в материале РИА Новости."Это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств, управленческих команд в субъектах Федерации и в муниципалитетах"."Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и банков России".Глава государства собрал членов правительства после начала работы по бюджетному процессу. Совещание прошло в Кремле в очном формате.

