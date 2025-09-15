Путин провел совещание по экономическим вопросам

Рейтинг@Mail.ru
17:50 15.09.2025 (обновлено: 18:46 15.09.2025)
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам, где обсудил с правительством план бюджета на ближайшие три года и раздал поручения по вопросам денежно-кредитной политики. Главное — в материале РИА Новости.&quot;Это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств, управленческих команд в субъектах Федерации и в муниципалитетах&quot;."Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и банков России".Глава государства собрал членов правительства после начала работы по бюджетному процессу. Совещание прошло в Кремле в очном формате.
экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, бюджет, правительство рф, политика
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Бюджет, Правительство РФ, Политика

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам, где обсудил с правительством план бюджета на ближайшие три года и раздал поручения по вопросам денежно-кредитной политики. Главное — в материале РИА Новости.
  • Бюджет на следующую трехлетку призван решать как текущие, так и перспективные вопросы развития. В их число входят исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов и обеспечение безопасности:
"Это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств, управленческих команд в субъектах Федерации и в муниципалитетах".

  • Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики.
  • Нужно увязывать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, настраивать их на стимулирование роста экономики.
  • Меры по борьбе с инфляцией дают результат:
"Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и банков России".
  • Стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависят от положения дел в экономике России.
  • Рост ВВП с начала года составил 1,1 процента, в июле он прибавил 0,4. Президент поинтересовался, достаточен ли такой прирост.
  • В зоне особого внимания должна быть борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов.
  • Нужно не допустить переохлаждения экономики, при этом нельзя подрывать денежно-кредитную политику.
  • Важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой и инвестиционной активности.
Глава государства собрал членов правительства после начала работы по бюджетному процессу. Совещание прошло в Кремле в очном формате.
