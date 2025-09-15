Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил, что обсудил с Мишустиным подготовку трехлетнего бюджета
17:50 15.09.2025 (обновлено: 18:07 15.09.2025)
Путин сообщил, что обсудил с Мишустиным подготовку трехлетнего бюджета
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 14 сентября вопросы подготовки трехлетнего бюджета.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 14 сентября вопросы подготовки трехлетнего бюджета."Вот с Михаилом Владимировичем вчера мы… В общем, долго, часа два, наверное, тоже обсуждали все эти вопросы. В числе этих вопросов исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов, обеспечение безопасности России", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Михаил Мишустин во время встречи
Владимир Путин и Михаил Мишустин во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 14 сентября вопросы подготовки трехлетнего бюджета.
"Вот с Михаилом Владимировичем вчера мы… В общем, долго, часа два, наверное, тоже обсуждали все эти вопросы. В числе этих вопросов исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов, обеспечение безопасности России", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин призвал увязывать бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭкономика
 
 
