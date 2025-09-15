https://ria.ru/20250915/putin-2042080598.html

Путин сообщил, что обсудил с Мишустиным подготовку трехлетнего бюджета

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 14 сентября вопросы подготовки трехлетнего бюджета. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 14 сентября вопросы подготовки трехлетнего бюджета."Вот с Михаилом Владимировичем вчера мы… В общем, долго, часа два, наверное, тоже обсуждали все эти вопросы. В числе этих вопросов исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов, обеспечение безопасности России", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

