https://ria.ru/20250915/putin-2042080452.html

Бюджет России призван решать не только текущие задачи, заявил Путин

Бюджет России призван решать не только текущие задачи, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2025

Бюджет России призван решать не только текущие задачи, заявил Путин

Бюджет России на следующую трехлетку призван решать как текущие, так и перспективные вопросы развития РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T17:48:00+03:00

2025-09-15T17:48:00+03:00

2025-09-15T18:05:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_0:235:3034:1942_1920x0_80_0_0_da95d93430355fdd0ffa51a99b029f29.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Бюджет России на следующую трехлетку призван решать как текущие, так и перспективные вопросы развития РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин."Подчеркну, бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны. Подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение - это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств, управленческих команд в субъектах федерации и муниципалитетах", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20250915/putin-2042080598.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин