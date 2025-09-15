Рейтинг@Mail.ru
Бюджет России призван решать не только текущие задачи, заявил Путин
17:48 15.09.2025 (обновлено: 18:05 15.09.2025)
Бюджет России призван решать не только текущие задачи, заявил Путин
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Бюджет России на следующую трехлетку призван решать как текущие, так и перспективные вопросы развития РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин."Подчеркну, бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны. Подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение - это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств, управленческих команд в субъектах федерации и муниципалитетах", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам.
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Бюджет России на следующую трехлетку призван решать как текущие, так и перспективные вопросы развития РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Подчеркну, бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны. Подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение - это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств, управленческих команд в субъектах федерации и муниципалитетах", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам.
Россия Экономика Владимир Путин
 
 
