Путин собрал совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам. Совещание проходит в Кремле в очном формате. Глава государства собрал членов правительства в рамках начавшейся работы по бюджетному процессу. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, наработки правительства в этой сфере будут представлены президенту, также состоится обсуждение. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 10 сентября провел в кабмине экономическое совещание. Премьер-министр сообщил тогда, что работа по подготовке бюджета России на 2026-2028 годы активно идет в правительстве. Мишустин назвал снижение инфляции одной из ключевых задач при формировании бюджета на трехлетку. Он подчеркивал, что особое внимание при формировании бюджета нужно уделить формированию дополнительных источников доходов.

