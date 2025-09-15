Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/putin-2042079735.html
Путин собрал совещание по экономическим вопросам
Путин собрал совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 15.09.2025
Путин собрал совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:47:00+03:00
2025-09-15T17:47:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам. Совещание проходит в Кремле в очном формате. Глава государства собрал членов правительства в рамках начавшейся работы по бюджетному процессу. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, наработки правительства в этой сфере будут представлены президенту, также состоится обсуждение. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 10 сентября провел в кабмине экономическое совещание. Премьер-министр сообщил тогда, что работа по подготовке бюджета России на 2026-2028 годы активно идет в правительстве. Мишустин назвал снижение инфляции одной из ключевых задач при формировании бюджета на трехлетку. Он подчеркивал, что особое внимание при формировании бюджета нужно уделить формированию дополнительных источников доходов.
https://ria.ru/20250915/putin-2042056503.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий песков
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков
Путин собрал совещание по экономическим вопросам

Путин собрал в Кремле совещание по экономическим вопросам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам.
Совещание проходит в Кремле в очном формате. Глава государства собрал членов правительства в рамках начавшейся работы по бюджетному процессу.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, наработки правительства в этой сфере будут представлены президенту, также состоится обсуждение.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин 10 сентября провел в кабмине экономическое совещание. Премьер-министр сообщил тогда, что работа по подготовке бюджета России на 2026-2028 годы активно идет в правительстве.
Мишустин назвал снижение инфляции одной из ключевых задач при формировании бюджета на трехлетку. Он подчеркивал, что особое внимание при формировании бюджета нужно уделить формированию дополнительных источников доходов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин поинтересовался, как прошел единый день голосования в Крыму
Вчера, 16:25
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала