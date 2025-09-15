https://ria.ru/20250915/putin-2042071398.html
Путин наградил врачей Камчатского края за самоотверженность
Путин наградил врачей Камчатского края за самоотверженность - РИА Новости, 15.09.2025
Путин наградил врачей Камчатского края за самоотверженность
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность медицинским работникам Камчатского края за самоотверженность при оказании... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:18:00+03:00
2025-09-15T17:18:00+03:00
2025-09-15T17:18:00+03:00
россия
камчатский край
камчатка
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48cb6f95cdb1d5f9481e5d262c22092a.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность медицинским работникам Камчатского края за самоотверженность при оказании помощи в экстремальных условиях, следует из распоряжения главы государства о поощрении. "За высокий профессионализм, самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Арушаняна Мисака Гегамовича - врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская больница №2", - говорится в тексте документа. Санитарке камчатского краевого онкологического центра Ольге Гончаровой и медсестре Елизовской районной больницы Марии Самуйленко объявлена благодарность президента РФ. Ранее Путин наградил онкологов Камчатской больницы, которые продолжили операцию во время землетрясения, а также отметил государственными наградами и других камчатских врачей. В июле на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений не было.
https://ria.ru/20250827/putin-2037894421.html
россия
камчатский край
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_0b1e3a3148ad5aaf099a2098a000b07f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, камчатский край, камчатка, владимир путин, общество
Россия, Камчатский край, Камчатка, Владимир Путин, Общество
Путин наградил врачей Камчатского края за самоотверженность
Путин поощрил камчатских медиков за оказание помощи в экстремальных условиях