Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил врачей Камчатского края за самоотверженность - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/putin-2042071398.html
Путин наградил врачей Камчатского края за самоотверженность
Путин наградил врачей Камчатского края за самоотверженность - РИА Новости, 15.09.2025
Путин наградил врачей Камчатского края за самоотверженность
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность медицинским работникам Камчатского края за самоотверженность при оказании... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:18:00+03:00
2025-09-15T17:18:00+03:00
россия
камчатский край
камчатка
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48cb6f95cdb1d5f9481e5d262c22092a.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность медицинским работникам Камчатского края за самоотверженность при оказании помощи в экстремальных условиях, следует из распоряжения главы государства о поощрении. "За высокий профессионализм, самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Арушаняна Мисака Гегамовича - врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская больница №2", - говорится в тексте документа. Санитарке камчатского краевого онкологического центра Ольге Гончаровой и медсестре Елизовской районной больницы Марии Самуйленко объявлена благодарность президента РФ. Ранее Путин наградил онкологов Камчатской больницы, которые продолжили операцию во время землетрясения, а также отметил государственными наградами и других камчатских врачей. В июле на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений не было.
https://ria.ru/20250827/putin-2037894421.html
россия
камчатский край
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_0b1e3a3148ad5aaf099a2098a000b07f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, камчатский край, камчатка, владимир путин, общество
Россия, Камчатский край, Камчатка, Владимир Путин, Общество
Путин наградил врачей Камчатского края за самоотверженность

Путин поощрил камчатских медиков за оказание помощи в экстремальных условиях

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой и объявил благодарность медицинским работникам Камчатского края за самоотверженность при оказании помощи в экстремальных условиях, следует из распоряжения главы государства о поощрении.
"За высокий профессионализм, самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Арушаняна Мисака Гегамовича - врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская больница №2", - говорится в тексте документа.
Санитарке камчатского краевого онкологического центра Ольге Гончаровой и медсестре Елизовской районной больницы Марии Самуйленко объявлена благодарность президента РФ.
Ранее Путин наградил онкологов Камчатской больницы, которые продолжили операцию во время землетрясения, а также отметил государственными наградами и других камчатских врачей.
В июле на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений не было.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Путин наградил курских медиков
27 августа, 15:34
 
РоссияКамчатский крайКамчаткаВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала