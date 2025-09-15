https://ria.ru/20250915/putin-2042068124.html

Путин объявил благодарность четырем больницам в Курской области

2025-09-15T17:07:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность четырем больницам в Курской области за профессионализм и самоотверженность при работе в экстремальных условиях, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях объявить благодарность президента Российской Федерации коллективам: областного бюджетного учреждения здравоохранения "Курская городская клиническая больница №3"; областного бюджетного учреждения здравоохранения "Беловская центральная районная больница", Курская область; областного бюджетного учреждения здравоохранения "Медвенская центральная районная больница", Курская область; областного бюджетного учреждения здравоохранения "Рыльская центральная районная больница", Курская область", - говорится в документе.

