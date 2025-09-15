https://ria.ru/20250915/putin-2042068124.html
Путин объявил благодарность четырем больницам в Курской области
Путин объявил благодарность четырем больницам в Курской области - РИА Новости, 15.09.2025
Путин объявил благодарность четырем больницам в Курской области
Президент России Владимир Путин объявил благодарность четырем больницам в Курской области за профессионализм и самоотверженность при работе в экстремальных... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:07:00+03:00
2025-09-15T17:07:00+03:00
2025-09-15T17:07:00+03:00
общество
курская область
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность четырем больницам в Курской области за профессионализм и самоотверженность при работе в экстремальных условиях, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях объявить благодарность президента Российской Федерации коллективам: областного бюджетного учреждения здравоохранения "Курская городская клиническая больница №3"; областного бюджетного учреждения здравоохранения "Беловская центральная районная больница", Курская область; областного бюджетного учреждения здравоохранения "Медвенская центральная районная больница", Курская область; областного бюджетного учреждения здравоохранения "Рыльская центральная районная больница", Курская область", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250827/putin-2037894421.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, россия, владимир путин
Общество, Курская область, Россия, Владимир Путин
Путин объявил благодарность четырем больницам в Курской области
Путин объявил благодарность курским больницам за работу в экстремальных условиях