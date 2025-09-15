https://ria.ru/20250915/putin-2042056503.html
Путин поинтересовался, как прошел единый день голосования в Крыму
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Крыма Сергея Аксенова, как прошел единый день голосования в республике. "Как у вас единый день голосования прошел?", - спросил Путин Аксенова. Глава Крыма рассказал, что в республике выборы проходили всего на одном округе в городе Симферополе, с большим отрывом победил кандидат от "Единой России". В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. В Крыму прошли довыборы депутата Симферопольского городского совета по одному избирательному округу.
