Путин призвал свести к минимуму риски опасных инфекций в России
2025-09-15T16:08:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
рсфср
общество
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в России, от этого напрямую зависит безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора.Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах.Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы. Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.
