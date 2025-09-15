https://ria.ru/20250915/putin-2042051769.html
Путин рассказал о внедрении технологий в работу Роспотребнадзора
Путин рассказал о внедрении технологий в работу Роспотребнадзора - РИА Новости, 15.09.2025
Путин рассказал о внедрении технологий в работу Роспотребнадзора
Россия будет и дальше внедрять цифровые технологии в работу Роспотребнадзора, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T16:06:00+03:00
2025-09-15T16:06:00+03:00
2025-09-15T16:09:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_0:235:3034:1942_1920x0_80_0_0_da95d93430355fdd0ffa51a99b029f29.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия будет и дальше внедрять цифровые технологии в работу Роспотребнадзора, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем дальше укреплять материально-технические возможности подразделений Роспотребнадзора, активнее внедрять в работу современные цифровые технологии, о чем Анна Юрьевна (Попова, глава ведомства - ред.) упоминала уже, улучшать условия труда и уровень подготовки специалистов", - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250915/putin-2042051125.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_8cd28b559dca2e3ba027ba075d6fe384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, технологии
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Владимир Путин, Технологии
Путин рассказал о внедрении технологий в работу Роспотребнадзора
Путин: РФ будет внедрять цифровые технологии в работу Роспотребнадзора