Путин рассказал о внедрении технологий в работу Роспотребнадзора

Путин рассказал о внедрении технологий в работу Роспотребнадзора

2025-09-15T16:06:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия будет и дальше внедрять цифровые технологии в работу Роспотребнадзора, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем дальше укреплять материально-технические возможности подразделений Роспотребнадзора, активнее внедрять в работу современные цифровые технологии, о чем Анна Юрьевна (Попова, глава ведомства - ред.) упоминала уже, улучшать условия труда и уровень подготовки специалистов", - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.

