Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил, что провел телефонный разговор с Аксеновым - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 15.09.2025 (обновлено: 17:06 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/putin-2042051487.html
Путин сообщил, что провел телефонный разговор с Аксеновым
Путин сообщил, что провел телефонный разговор с Аксеновым - РИА Новости, 15.09.2025
Путин сообщил, что провел телефонный разговор с Аксеновым
Президент России Владимир Путин сообщил, что недавно провел телефонный разговор с главой Крыма Сергеем Аксеновым. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T16:05:00+03:00
2025-09-15T17:06:00+03:00
политика
россия
республика крым
владимир путин
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_40fc5392f1350d346cd0e190be2373c6.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что недавно провел телефонный разговор с главой Крыма Сергеем Аксеновым. "Недавно с вами разговаривали по телефону. Я надеюсь, что по тому вопросу, который мы обсуждали, там движение есть вперед. Если что-то не так, позвоните, мы переговорим еще, ладно?", - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции, обращаясь к Аксенову."Так точно, Владимир Владимирович, все двигаем вперед", - ответил Аксенов.Тема и предмет разговора не уточнялись.
https://ria.ru/20250901/krym-2038867407.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f623e5ca7be1d49a4f19f2ac97943689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, республика крым, владимир путин, сергей аксенов (политик)
Политика, Россия, Республика Крым, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик)
Путин сообщил, что провел телефонный разговор с Аксеновым

Путин сообщил, что недавно провел телефонный разговор с главой Крыма Аксеновым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что недавно провел телефонный разговор с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
"Недавно с вами разговаривали по телефону. Я надеюсь, что по тому вопросу, который мы обсуждали, там движение есть вперед. Если что-то не так, позвоните, мы переговорим еще, ладно?", - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции, обращаясь к Аксенову.
"Так точно, Владимир Владимирович, все двигаем вперед", - ответил Аксенов.
Тема и предмет разговора не уточнялись.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
1 сентября, 15:20
 
ПолитикаРоссияРеспублика КрымВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала