Путин поздравил Солнцева с результатом на выборах в Оренбургской области
15:42 15.09.2025 (обновлено: 16:10 15.09.2025)
Путин поздравил Солнцева с результатом на выборах в Оренбургской области
Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Солнцева с результатом на выборах главы Оренбургской области. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Солнцева с результатом на выборах главы Оренбургской области.На вопрос президента о том, как прошли выборы главы Оренбургской области, действующий губернатор региона Солнцев ответил, что все прошло нормально."Всё прошло нормально, 49% явка. Ну пока, по предварительным данным, 84% проголосовали за Солнцева Евгения Александровича", - сообщил действующий губернатор Оренбургской области на церемонии открытия новых объектов Роспотребнадзора в ряде регионов страны.Президент РФ поздравил Солнцева с результатом."Поздравляю вас, удачи", - сказал Путин.
россия, политика, оренбургская область, владимир путин, евгений солнцев
Россия, Политика, Оренбургская область, Владимир Путин, Евгений Солнцев
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Солнцева с результатом на выборах главы Оренбургской области.
На вопрос президента о том, как прошли выборы главы Оренбургской области, действующий губернатор региона Солнцев ответил, что все прошло нормально.
"Всё прошло нормально, 49% явка. Ну пока, по предварительным данным, 84% проголосовали за Солнцева Евгения Александровича", - сообщил действующий губернатор Оренбургской области на церемонии открытия новых объектов Роспотребнадзора в ряде регионов страны.
Президент РФ поздравил Солнцева с результатом.
"Поздравляю вас, удачи", - сказал Путин.
Дугин оценил итоги выборов в единый день голосования
