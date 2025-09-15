https://ria.ru/20250915/putin-2042046530.html

Путин поздравил Солнцева с результатом на выборах в Оренбургской области

Путин поздравил Солнцева с результатом на выборах в Оренбургской области - РИА Новости, 15.09.2025

Путин поздравил Солнцева с результатом на выборах в Оренбургской области

Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Солнцева с результатом на выборах главы Оренбургской области. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Солнцева с результатом на выборах главы Оренбургской области.На вопрос президента о том, как прошли выборы главы Оренбургской области, действующий губернатор региона Солнцев ответил, что все прошло нормально."Всё прошло нормально, 49% явка. Ну пока, по предварительным данным, 84% проголосовали за Солнцева Евгения Александровича", - сообщил действующий губернатор Оренбургской области на церемонии открытия новых объектов Роспотребнадзора в ряде регионов страны.Президент РФ поздравил Солнцева с результатом."Поздравляю вас, удачи", - сказал Путин.

