15:40 15.09.2025
Путин прокомментировал изменения климата
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Изменения климата имеют для России практическое значение, создавая различные риски, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, какие процессы происходят на планете, климат меняется, об этом все говорят, но для нас это имеет практическое значение. Вот паводки, о которых вы упомянули, которые происходят в различных регионах страны, вот все, что с этим связано, вы знаете лучше, чем кто-либо другой. Там размыв могильников и так далее. Вот это чрезвычайно важные вещи, очень опасные", - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Путин рассказал об усилиях правительства по защите экологии
14 апреля, 18:25
 
РоссияВладимир Путин
 
 
