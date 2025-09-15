https://ria.ru/20250915/putin-2042046246.html
Путин прокомментировал изменения климата
Путин прокомментировал изменения климата - РИА Новости, 15.09.2025
Путин прокомментировал изменения климата
Изменения климата имеют для России практическое значение, создавая различные риски, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:40:00+03:00
2025-09-15T15:40:00+03:00
2025-09-15T15:41:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Изменения климата имеют для России практическое значение, создавая различные риски, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, какие процессы происходят на планете, климат меняется, об этом все говорят, но для нас это имеет практическое значение. Вот паводки, о которых вы упомянули, которые происходят в различных регионах страны, вот все, что с этим связано, вы знаете лучше, чем кто-либо другой. Там размыв могильников и так далее. Вот это чрезвычайно важные вещи, очень опасные", - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250414/ekologiya-2011212016.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9562b9edb4c867bb216ae4ed6ec2f7b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин прокомментировал изменения климата
Путин: изменения климата имеют для России практическое значение