Путин назвал систему "Санитарный щит" уникальной
2025-09-15T15:32:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал уникальной российскую систему "Санитарный щит". "Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников, врачам и ученым, в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире. Что принципиально важно - она продолжает динамично развиваться", - сказал глава государства в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора. "Санитарный щит" предполагает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В рамках проекта создаются специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. Предполагается усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе и ряд других мер. Главная цель создаваемого санитарного щита - уберечь россиян от возможных в будущем биологических угроз.
