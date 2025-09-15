https://ria.ru/20250915/putin-2042044141.html

Путин назвал систему "Санитарный щит" уникальной

15.09.2025

Путин назвал систему "Санитарный щит" уникальной

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал уникальной российскую систему "Санитарный щит". "Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников, врачам и ученым, в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире. Что принципиально важно - она продолжает динамично развиваться", - сказал глава государства в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора. "Санитарный щит" предполагает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В рамках проекта создаются специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. Предполагается усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе и ряд других мер. Главная цель создаваемого санитарного щита - уберечь россиян от возможных в будущем биологических угроз.

