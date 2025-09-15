https://ria.ru/20250915/putin-2042044041.html

Путин оценил условия работы жителей новых регионов

Путин оценил условия работы жителей новых регионов - РИА Новости, 15.09.2025

Путин оценил условия работы жителей новых регионов

Люди в новых регионах работают в непростых условиях, заявил президент России Владимир Путин.

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Люди в новых регионах работают в непростых условиях, заявил президент России Владимир Путин."Просто обращаю внимание на то, насколько это важно, особенно в тех непростых условиях, в которых еще живут и работают люди в Донецкой Народной Республике, в Луганской, в Херсонской, в Запорожской областях. Мы понимаем, с чем это связано", - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.

