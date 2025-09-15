Путин принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах.
Среди новых объектов службы, планируемых к открытию в ходе мероприятия, - современный лабораторный корпус Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбурге. Новая лаборатория позволит быстро реагировать на изменения складывающейся эпидемиологической ситуации и обеспечить контроль качества и безопасности воды, воздуха и пищевых продуктов в регионе без привлечения лабораторий из других субъектов, в том числе в ходе ЧС природного характера, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию.
В Волгоградской области представлен новый корпус научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. Он оснащен инновационным высокотехнологическим диагностическим и исследовательским оборудованием. В корпусе созданы три новых блока: оперативной диагностики инфекционных болезней, для вирусологических исследований и работы с биопробными животными.
Новый центр гигиены и эпидемиологии построен в Воронеже. Он был создан с соблюдением самых высоких требований биобезопасности и может проводить исследования на опасные инфекции 1-2 группы патогенности и токсины. Благодаря новому центру, мощности лабораторной базы увеличатся в 2,5 раза. Оборудование и специалисты нового центра смогут не только выявлять все известные инфекции, но и обнаруживать опасные для здоровья вещества и соединения в воде и пищевых продуктах, включая незаявленные ГМО и химические вещества, пестициды и токсины.
В Мариуполе был восстановлен административно-лабораторный корпус центра гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике, здания которого получили значительные повреждения в связи с боевыми действиями в 2022 году. В восстановленном корпусе размещаются санитарно-гигиеническая лаборатория, бактериологическая лаборатория, лаборатория паразитологических исследований. Кроме того, начаты работы по восстановлению здания лаборатории, работающей с микроорганизмами высокого уровня патогенности.
Новейший лабораторно-научный комплекс зданий "Противочумная станция Роспотребнадзора" построен в Симферополе. Общая площадь объекта 9,9 тысячи квадратных метров, штат – 94 человека. Станция может проводить исследования на все опасные инфекции и токсины. Ввод в работу центра увеличит объем исследований в 5,2 раза - с 12,5 тысячи до 65 тысяч в год. Лабораторные мощности спроектированы таким образом, что в случае возникновения ЧС эпидемиологического характера объем исследований можно увеличить в три раза.
Центр станет ключевым лабораторным звеном контроля эпидобстановки по особо опасным инфекциям и обеспечения биологической безопасности не только в Крыму, но и для Херсонской, Запорожской областей.
Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы. Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.