Рейтинг@Mail.ru
Путин принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 15.09.2025 (обновлено: 15:24 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/putin-2042040846.html
Путин принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора
Путин принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора - РИА Новости, 15.09.2025
Путин принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора
Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:20:00+03:00
2025-09-15T15:24:00+03:00
россия
оренбург
волгоградская область
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042039974_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a91ffe06bde686e5f2a992498d000b77.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах. Среди новых объектов службы, планируемых к открытию в ходе мероприятия, - современный лабораторный корпус Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбурге. Новая лаборатория позволит быстро реагировать на изменения складывающейся эпидемиологической ситуации и обеспечить контроль качества и безопасности воды, воздуха и пищевых продуктов в регионе без привлечения лабораторий из других субъектов, в том числе в ходе ЧС природного характера, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. В Волгоградской области представлен новый корпус научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. Он оснащен инновационным высокотехнологическим диагностическим и исследовательским оборудованием. В корпусе созданы три новых блока: оперативной диагностики инфекционных болезней, для вирусологических исследований и работы с биопробными животными. Новый центр гигиены и эпидемиологии построен в Воронеже. Он был создан с соблюдением самых высоких требований биобезопасности и может проводить исследования на опасные инфекции 1-2 группы патогенности и токсины. Благодаря новому центру, мощности лабораторной базы увеличатся в 2,5 раза. Оборудование и специалисты нового центра смогут не только выявлять все известные инфекции, но и обнаруживать опасные для здоровья вещества и соединения в воде и пищевых продуктах, включая незаявленные ГМО и химические вещества, пестициды и токсины. В Мариуполе был восстановлен административно-лабораторный корпус центра гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике, здания которого получили значительные повреждения в связи с боевыми действиями в 2022 году. В восстановленном корпусе размещаются санитарно-гигиеническая лаборатория, бактериологическая лаборатория, лаборатория паразитологических исследований. Кроме того, начаты работы по восстановлению здания лаборатории, работающей с микроорганизмами высокого уровня патогенности. Новейший лабораторно-научный комплекс зданий "Противочумная станция Роспотребнадзора" построен в Симферополе. Общая площадь объекта 9,9 тысячи квадратных метров, штат – 94 человека. Станция может проводить исследования на все опасные инфекции и токсины. Ввод в работу центра увеличит объем исследований в 5,2 раза - с 12,5 тысячи до 65 тысяч в год. Лабораторные мощности спроектированы таким образом, что в случае возникновения ЧС эпидемиологического характера объем исследований можно увеличить в три раза.Центр станет ключевым лабораторным звеном контроля эпидобстановки по особо опасным инфекциям и обеспечения биологической безопасности не только в Крыму, но и для Херсонской, Запорожской областей.Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы. Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.
https://ria.ru/20250915/putin-2042039563.html
https://ria.ru/20250915/putin-2042040421.html
россия
оренбург
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин открывает по видеосвязи объекты Роспотребнадзора в регионах
Путин открывает по видеосвязи объекты Роспотребнадзора в регионах
2025-09-15T15:20
true
PT1M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042039974_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_820f92ac2b6e646eba4c0759b52fe18b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оренбург, волгоградская область, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Оренбург, Волгоградская область, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Путин принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора

Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах.
Среди новых объектов службы, планируемых к открытию в ходе мероприятия, - современный лабораторный корпус Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбурге. Новая лаборатория позволит быстро реагировать на изменения складывающейся эпидемиологической ситуации и обеспечить контроль качества и безопасности воды, воздуха и пищевых продуктов в регионе без привлечения лабораторий из других субъектов, в том числе в ходе ЧС природного характера, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин назвал Роспотребнадзор одной из самых передовых служб в мире
Вчера, 15:16
В Волгоградской области представлен новый корпус научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. Он оснащен инновационным высокотехнологическим диагностическим и исследовательским оборудованием. В корпусе созданы три новых блока: оперативной диагностики инфекционных болезней, для вирусологических исследований и работы с биопробными животными.
Новый центр гигиены и эпидемиологии построен в Воронеже. Он был создан с соблюдением самых высоких требований биобезопасности и может проводить исследования на опасные инфекции 1-2 группы патогенности и токсины. Благодаря новому центру, мощности лабораторной базы увеличатся в 2,5 раза. Оборудование и специалисты нового центра смогут не только выявлять все известные инфекции, но и обнаруживать опасные для здоровья вещества и соединения в воде и пищевых продуктах, включая незаявленные ГМО и химические вещества, пестициды и токсины.
В Мариуполе был восстановлен административно-лабораторный корпус центра гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике, здания которого получили значительные повреждения в связи с боевыми действиями в 2022 году. В восстановленном корпусе размещаются санитарно-гигиеническая лаборатория, бактериологическая лаборатория, лаборатория паразитологических исследований. Кроме того, начаты работы по восстановлению здания лаборатории, работающей с микроорганизмами высокого уровня патогенности.
Новейший лабораторно-научный комплекс зданий "Противочумная станция Роспотребнадзора" построен в Симферополе. Общая площадь объекта 9,9 тысячи квадратных метров, штат – 94 человека. Станция может проводить исследования на все опасные инфекции и токсины. Ввод в работу центра увеличит объем исследований в 5,2 раза - с 12,5 тысячи до 65 тысяч в год. Лабораторные мощности спроектированы таким образом, что в случае возникновения ЧС эпидемиологического характера объем исследований можно увеличить в три раза.
Центр станет ключевым лабораторным звеном контроля эпидобстановки по особо опасным инфекциям и обеспечения биологической безопасности не только в Крыму, но и для Херсонской, Запорожской областей.
Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы. Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин рассказал об основе проекта "Санитарный щит"
Вчера, 15:18
 
РоссияОренбургВолгоградская областьВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала