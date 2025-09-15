https://ria.ru/20250915/putin-2042040421.html
Путин рассказал об основе проекта "Санитарный щит"
Опыт Роспотребнадзора, полученный в ходе пандемии коронавируса, лег в основу проекта "Санитарный щит", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Опыт Роспотребнадзора, полученный в ходе пандемии коронавируса, лег в основу проекта "Санитарный щит", заявил президент России Владимир Путин."Опыт, полученный в тот напряженный период (пандемии коронавируса - ред.), во многом лег в основу федерального проекта по созданию так называемого "санитарного щита" нашей страны. Его основная задача - уберечь граждан от новых биологических угроз", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
