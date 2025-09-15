https://ria.ru/20250915/putin-2042040421.html

Путин рассказал об основе проекта "Санитарный щит"

Путин рассказал об основе проекта "Санитарный щит" - РИА Новости, 15.09.2025

Путин рассказал об основе проекта "Санитарный щит"

Опыт Роспотребнадзора, полученный в ходе пандемии коронавируса, лег в основу проекта "Санитарный щит", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T15:18:00+03:00

2025-09-15T15:18:00+03:00

2025-09-15T15:22:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

россия

владимир путин

здоровье

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Опыт Роспотребнадзора, полученный в ходе пандемии коронавируса, лег в основу проекта "Санитарный щит", заявил президент России Владимир Путин."Опыт, полученный в тот напряженный период (пандемии коронавируса - ред.), во многом лег в основу федерального проекта по созданию так называемого "санитарного щита" нашей страны. Его основная задача - уберечь граждан от новых биологических угроз", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250915/putin-2042039563.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия, владимир путин, здоровье, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19