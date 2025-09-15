Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об основе проекта "Санитарный щит" - РИА Новости, 15.09.2025
15:18 15.09.2025 (обновлено: 15:22 15.09.2025)
Путин рассказал об основе проекта "Санитарный щит"
Путин рассказал об основе проекта "Санитарный щит"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
владимир путин
здоровье
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Опыт Роспотребнадзора, полученный в ходе пандемии коронавируса, лег в основу проекта "Санитарный щит", заявил президент России Владимир Путин."Опыт, полученный в тот напряженный период (пандемии коронавируса - ред.), во многом лег в основу федерального проекта по созданию так называемого "санитарного щита" нашей страны. Его основная задача - уберечь граждан от новых биологических угроз", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия, владимир путин, здоровье, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Россия, Владимир Путин, Здоровье, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Вакцинация россиян от COVID-19
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Опыт Роспотребнадзора, полученный в ходе пандемии коронавируса, лег в основу проекта "Санитарный щит", заявил президент России Владимир Путин.
"Опыт, полученный в тот напряженный период (пандемии коронавируса - ред.), во многом лег в основу федерального проекта по созданию так называемого "санитарного щита" нашей страны. Его основная задача - уберечь граждан от новых биологических угроз", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
Путин назвал Роспотребнадзор одной из самых передовых служб в мире
Вчера, 15:16
 
