15:16 15.09.2025 (обновлено: 15:19 15.09.2025)
Путин назвал Роспотребнадзор одной из самых передовых служб в мире
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Роспотребнадзор одной из самых передовых служб в мире."Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников, талантливым врачам и ученым, в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире, и, что принципиально важно, она продолжает динамично развиваться", - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Роспотребнадзор одной из самых передовых служб в мире.
"Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников, талантливым врачам и ученым, в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире, и, что принципиально важно, она продолжает динамично развиваться", - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
