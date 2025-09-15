https://ria.ru/20250915/putin-2042039563.html
Путин назвал Роспотребнадзор одной из самых передовых служб в мире
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Роспотребнадзор одной из самых передовых служб в мире."Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников, талантливым врачам и ученым, в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире, и, что принципиально важно, она продолжает динамично развиваться", - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
