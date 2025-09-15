Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил двум полкам звание "гвардейский"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 15.09.2025 (обновлено: 14:39 15.09.2025)
Путин присвоил двум полкам звание "гвардейский"
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетное наименование "гвардейский" 31 инженерно-саперному полку и 91 саперному полку, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 91 саперному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 91 гвардейский саперный полк", - говорится в документе. Кроме того, почетное наименование "гвардейский" присвоено 31 инженерно-саперному полку.
© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетное наименование "гвардейский" 31 инженерно-саперному полку и 91 саперному полку, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 91 саперному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 91 гвардейский саперный полк", - говорится в документе.
Кроме того, почетное наименование "гвардейский" присвоено 31 инженерно-саперному полку.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Путин присвоил бригаде морской пехоты имя генерал-майора Михаила Гудкова
6 июля, 09:44
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
