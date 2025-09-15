https://ria.ru/20250915/putin-2042032364.html
Путин присвоил двум полкам звание "гвардейский"
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетное наименование "гвардейский" 31 инженерно-саперному полку и 91 саперному полку, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 91 саперному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 91 гвардейский саперный полк", - говорится в документе. Кроме того, почетное наименование "гвардейский" присвоено 31 инженерно-саперному полку.
