https://ria.ru/20250915/putin-2042015471.html

Путин примет участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора

Путин примет участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора - РИА Новости, 15.09.2025

Путин примет участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора

Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в ДНР, Оренбургской области, Воронеже, Симферополе и... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T13:00:00+03:00

2025-09-15T13:00:00+03:00

2025-09-15T13:00:00+03:00

россия

донецкая народная республика

оренбургская область

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в ДНР, Оренбургской области, Воронеже, Симферополе и Волгограде, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня, помимо различных рабочих встреч и совещаний внутреннего характера в Кремле, президент в режиме видеоконференции откроет новые объекты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в разных объектах России. Мероприятие приурочено ко Дню образования Государственной санитарной эпидемиологической службы... Будут соответствующими презентациями в разных регионах России открываться новые объекты службы: в Мариуполе, в ДНР, Волновахе в ДНР, в Оренбургской области, в Воронеже, в Симферополе, в Волгограде", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250915/putin-2042014129.html

россия

донецкая народная республика

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, оренбургская область, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), политика