13:00 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/putin-2042015471.html
Путин примет участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в ДНР, Оренбургской области, Воронеже, Симферополе и Волгограде, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня, помимо различных рабочих встреч и совещаний внутреннего характера в Кремле, президент в режиме видеоконференции откроет новые объекты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в разных объектах России. Мероприятие приурочено ко Дню образования Государственной санитарной эпидемиологической службы... Будут соответствующими презентациями в разных регионах России открываться новые объекты службы: в Мариуполе, в ДНР, Волновахе в ДНР, в Оренбургской области, в Воронеже, в Симферополе, в Волгограде", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в ДНР, Оренбургской области, Воронеже, Симферополе и Волгограде, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня, помимо различных рабочих встреч и совещаний внутреннего характера в Кремле, президент в режиме видеоконференции откроет новые объекты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в разных объектах России. Мероприятие приурочено ко Дню образования Государственной санитарной эпидемиологической службы... Будут соответствующими презентациями в разных регионах России открываться новые объекты службы: в Мариуполе, в ДНР, Волновахе в ДНР, в Оренбургской области, в Воронеже, в Симферополе, в Волгограде", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Песков рассказал о программе Путина на неделю
12:55
 
