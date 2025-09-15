https://ria.ru/20250915/putin-2042014129.html
Песков рассказал о программе Путина на неделю
Песков рассказал о программе Путина на неделю
Президент России Владимир Путин на этой неделе совершит несколько региональных поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на этой неделе совершит несколько региональных поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Неделя обещает быть достаточно насыщенная, у президента запланировано несколько региональных поездок", - сказал Песков журналистам.
россия
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
