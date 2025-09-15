https://ria.ru/20250915/putin-2042014129.html

Песков рассказал о программе Путина на неделю

Песков рассказал о программе Путина на неделю - РИА Новости, 15.09.2025

Песков рассказал о программе Путина на неделю

Президент России Владимир Путин на этой неделе совершит несколько региональных поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на этой неделе совершит несколько региональных поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Неделя обещает быть достаточно насыщенная, у президента запланировано несколько региональных поездок", - сказал Песков журналистам.

