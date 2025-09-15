Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил необходимость новаторских подходов в сфере охраны труда - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/putin-2041993406.html
Путин отметил необходимость новаторских подходов в сфере охраны труда
Путин отметил необходимость новаторских подходов в сфере охраны труда - РИА Новости, 15.09.2025
Путин отметил необходимость новаторских подходов в сфере охраны труда
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Участникам X Всероссийской недели охраны труда, отметив, что в условиях динамичного развития... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:44:00+03:00
2025-09-15T11:44:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_0:16:3220:1827_1920x0_80_0_0_c933b50e17ecdf711a879b7d2743804d.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Участникам X Всероссийской недели охраны труда, отметив, что в условиях динамичного развития экономики, внедрения современных технологий, формирования отраслей будущего и создания качественно новых рабочих мест охрана труда требует новаторских подходов. Сегодня, 15 сентября, в России отмечается день государственного санитарно-эпидемиологического надзора. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на X Всероссийской неделе охраны труда... Сегодня, в условиях динамичного развития экономики, внедрения современных технологий, формирования отраслей будущего и создания качественно новых рабочих мест, вопросы охраны труда требуют новаторских подходов. От результатов таких усилий прямо зависят благополучие каждого работника и его близких, здоровье и продолжительность жизни людей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что общая цель для партнёрства государства и бизнеса – это укрепление принципов, основ культуры безопасности труда. Традиционные встречи в рамках Всероссийской недели охраны труда объединяют на своей площадке представителей органов власти, деловых, экспертных кругов, отраслевых специалистов системы обеспечения безопасности труда на производстве, добавил президент. На нынешнем, юбилейном мероприятии, по словам Путина, предстоит обсудить широкий круг проблем, связанных с совершенствованием профильного законодательства и системы государственного контроля, профилактикой профессиональных заболеваний и защитой интересов работников, чья деятельность сопряжена с повышенными рисками для здоровья, обменяться опытом и предложить новые подходы к решению существующих проблем. "Уверен, что ваши предложения обязательно будут востребованы, станут вкладом в достижение национальных целей развития в экономике, демографии, социальной сфере. Желаю вам успехов", - заключил президент РФ.
https://ria.ru/20250819/putin-2036255664.html
https://ria.ru/20250815/putin-2035623219.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_0b614ad534270d5f36cc8ad7388a2310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин отметил необходимость новаторских подходов в сфере охраны труда

Путин: при динамичном развитии экономики охране труда нужны новаторские подходы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Участникам X Всероссийской недели охраны труда, отметив, что в условиях динамичного развития экономики, внедрения современных технологий, формирования отраслей будущего и создания качественно новых рабочих мест охрана труда требует новаторских подходов.
Сегодня, 15 сентября, в России отмечается день государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда учителей
19 августа, 11:40
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на X Всероссийской неделе охраны труда... Сегодня, в условиях динамичного развития экономики, внедрения современных технологий, формирования отраслей будущего и создания качественно новых рабочих мест, вопросы охраны труда требуют новаторских подходов. От результатов таких усилий прямо зависят благополучие каждого работника и его близких, здоровье и продолжительность жизни людей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что общая цель для партнёрства государства и бизнеса – это укрепление принципов, основ культуры безопасности труда.
Традиционные встречи в рамках Всероссийской недели охраны труда объединяют на своей площадке представителей органов власти, деловых, экспертных кругов, отраслевых специалистов системы обеспечения безопасности труда на производстве, добавил президент. На нынешнем, юбилейном мероприятии, по словам Путина, предстоит обсудить широкий круг проблем, связанных с совершенствованием профильного законодательства и системы государственного контроля, профилактикой профессиональных заболеваний и защитой интересов работников, чья деятельность сопряжена с повышенными рисками для здоровья, обменяться опытом и предложить новые подходы к решению существующих проблем.
"Уверен, что ваши предложения обязательно будут востребованы, станут вкладом в достижение национальных целей развития в экономике, демографии, социальной сфере. Желаю вам успехов", - заключил президент РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин рекомендовал кабмину обеспечить изменения для гибкости рынка труда
15 августа, 20:14
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала