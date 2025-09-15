https://ria.ru/20250915/putin-2041992764.html
Заявление президента Финляндии о Путине удивило журналиста
Заявление президента Финляндии о Путине удивило журналиста - РИА Новости, 15.09.2025
Заявление президента Финляндии о Путине удивило журналиста
Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X резкое высказывание президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:41:00+03:00
2025-09-15T11:41:00+03:00
2025-09-15T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
киев
россия
марк милли
марко рубио
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X резкое высказывание президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине.Выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, финский лидер заявил, что Путин якобы хотел закончить конфликт на Украине за четыре дня."Марк Милли (экс-глава объединенного комитета начштабов ВС США) сформулировал цель, которую он (Стубб - Прим.ред) приписал Путину", — отметил журналист.Милли в первых числах февраля 2022 году прогнозировал, что Россия могла бы захватить Киев за 72 часа. Об этом сообщал Fox news со ссылкой на источники.Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявлял, что конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа.
Заявление президента Финляндии о Путине удивило журналиста
