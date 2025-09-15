Рейтинг@Mail.ru
Заявление президента Финляндии о Путине удивило журналиста - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 15.09.2025 (обновлено: 12:43 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/putin-2041992764.html
Заявление президента Финляндии о Путине удивило журналиста
Заявление президента Финляндии о Путине удивило журналиста - РИА Новости, 15.09.2025
Заявление президента Финляндии о Путине удивило журналиста
Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X резкое высказывание президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:41:00+03:00
2025-09-15T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
киев
россия
марк милли
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041698912_0:0:2741:1543_1920x0_80_0_0_e2b0f5a743cbf7812715d997f7482736.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X резкое высказывание президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине.Выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, финский лидер заявил, что Путин якобы хотел закончить конфликт на Украине за четыре дня."Марк Милли (экс-глава объединенного комитета начштабов ВС США) сформулировал цель, которую он (Стубб - Прим.ред) приписал Путину", — отметил журналист.Милли в первых числах февраля 2022 году прогнозировал, что Россия могла бы захватить Киев за 72 часа. Об этом сообщал Fox news со ссылкой на источники.Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявлял, что конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250915/zelenskiy-2041968036.html
https://ria.ru/20250915/sikorskiy-2041955084.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041698912_304:0:2741:1828_1920x0_80_0_0_07378272611ee4950789256bf76c7ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, киев, россия, марк милли, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Киев, Россия, Марк Милли, Марко Рубио
Заявление президента Финляндии о Путине удивило журналиста

Журналист Христофору раскритиковал заявление Стубба о Путине в Киеве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X резкое высказывание президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине.
Выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, финский лидер заявил, что Путин якобы хотел закончить конфликт на Украине за четыре дня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Зеленский сделал новое заявление о Путине
10:08
"Марк Милли (экс-глава объединенного комитета начштабов ВС США) сформулировал цель, которую он (Стубб - Прим.ред) приписал Путину", — отметил журналист.
Милли в первых числах февраля 2022 году прогнозировал, что Россия могла бы захватить Киев за 72 часа. Об этом сообщал Fox news со ссылкой на источники.
Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявлял, что конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Сикорский сделал необычное заявление о войне с Россией
08:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинКиевРоссияМарк МиллиМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала