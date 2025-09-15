Рейтинг@Mail.ru
Путин заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит"
15.09.2025
Путин заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит"
Путин заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит" - РИА Новости, 15.09.2025
Путин заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит"
Президент России Владимир Путин в День работников санитарно-эпидемиологической службы заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит", а также о... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T00:04:00+03:00
2025-09-15T00:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День работников санитарно-эпидемиологической службы заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит", а также о модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора. Путин в понедельник выйдет на видеосвязь с рядом регионов, где свою работу начинают новые лабораторные центры Роспотребнадзора. Глава службы Анна Попова доложит президенту о развитии и модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора, а также о реализации федерального проекта "Санитарный щит", разработанного по поручению Путина. Санитарный щит РоссииВ 2021 году, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что России необходим мощный и надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, который должен опираться на отечественные разработки. "Санитарный щит" предполагает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В рамках проекта создаются специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. Предполагается усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе и ряд других мер. Проект в том числе нацелен на выработку условий по оперативному созданию необходимых вакцин, как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках "Санитарного щита" к 2030 году планируется довести количество лабораторий, работающих с опасными вирусами в России, до 36, что позволит разрабатывать вакцины от любой инфекции в течение 4 месяцев. Как отмечал Путин, главная цель создаваемого санитарного щита - уберечь россиян от возможных в будущем биологических угроз. Профессиональный праздник Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.
россия
рсфср
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Путин заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит"

Путину в понедельник доложат о "Санитарном щите" России

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День работников санитарно-эпидемиологической службы заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит", а также о модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора.
Путин в понедельник выйдет на видеосвязь с рядом регионов, где свою работу начинают новые лабораторные центры Роспотребнадзора. Глава службы Анна Попова доложит президенту о развитии и модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора, а также о реализации федерального проекта "Санитарный щит", разработанного по поручению Путина.
Санитарный щит России

В 2021 году, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что России необходим мощный и надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, который должен опираться на отечественные разработки.
"Санитарный щит" предполагает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В рамках проекта создаются специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. Предполагается усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе и ряд других мер.
Проект в том числе нацелен на выработку условий по оперативному созданию необходимых вакцин, как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках "Санитарного щита" к 2030 году планируется довести количество лабораторий, работающих с опасными вирусами в России, до 36, что позволит разрабатывать вакцины от любой инфекции в течение 4 месяцев.
Как отмечал Путин, главная цель создаваемого санитарного щита - уберечь россиян от возможных в будущем биологических угроз.

Профессиональный праздник

Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.
