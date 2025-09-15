Путин заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит"
Путину в понедельник доложат о "Санитарном щите" России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День работников санитарно-эпидемиологической службы заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит", а также о модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора.
Путин в понедельник выйдет на видеосвязь с рядом регионов, где свою работу начинают новые лабораторные центры Роспотребнадзора. Глава службы Анна Попова доложит президенту о развитии и модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора, а также о реализации федерального проекта "Санитарный щит", разработанного по поручению Путина.
Санитарный щит России
В 2021 году, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что России необходим мощный и надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, который должен опираться на отечественные разработки.
"Санитарный щит" предполагает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В рамках проекта создаются специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. Предполагается усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе и ряд других мер.
Проект в том числе нацелен на выработку условий по оперативному созданию необходимых вакцин, как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках "Санитарного щита" к 2030 году планируется довести количество лабораторий, работающих с опасными вирусами в России, до 36, что позволит разрабатывать вакцины от любой инфекции в течение 4 месяцев.
Как отмечал Путин, главная цель создаваемого санитарного щита - уберечь россиян от возможных в будущем биологических угроз.
Профессиональный праздник
Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.