https://ria.ru/20250915/putin-2041929328.html

Путин заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит"

Путин заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит" - РИА Новости, 15.09.2025

Путин заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит"

Президент России Владимир Путин в День работников санитарно-эпидемиологической службы заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит", а также о... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T00:04:00+03:00

2025-09-15T00:04:00+03:00

2025-09-15T00:04:00+03:00

россия

рсфср

владимир путин

анна попова

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День работников санитарно-эпидемиологической службы заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит", а также о модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора. Путин в понедельник выйдет на видеосвязь с рядом регионов, где свою работу начинают новые лабораторные центры Роспотребнадзора. Глава службы Анна Попова доложит президенту о развитии и модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора, а также о реализации федерального проекта "Санитарный щит", разработанного по поручению Путина. Санитарный щит РоссииВ 2021 году, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что России необходим мощный и надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, который должен опираться на отечественные разработки. "Санитарный щит" предполагает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В рамках проекта создаются специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. Предполагается усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе и ряд других мер. Проект в том числе нацелен на выработку условий по оперативному созданию необходимых вакцин, как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках "Санитарного щита" к 2030 году планируется довести количество лабораторий, работающих с опасными вирусами в России, до 36, что позволит разрабатывать вакцины от любой инфекции в течение 4 месяцев. Как отмечал Путин, главная цель создаваемого санитарного щита - уберечь россиян от возможных в будущем биологических угроз. Профессиональный праздник Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.

https://ria.ru/20250914/putin-2041845443.html

https://ria.ru/20250912/kartofel-2041344529.html

https://ria.ru/20250914/sanepidsluzhba-2041845338.html

россия

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, рсфср, владимир путин, анна попова, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)