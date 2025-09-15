Рейтинг@Mail.ru
Путин похвалил Роспотребнадзор за привлечение молодых специалистов - РИА Новости, 15.09.2025
16:17 15.09.2025
Путин похвалил Роспотребнадзор за привлечение молодых специалистов
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил Роспотребнадзор за привлечение молодых специалистов. "В этой связи я хотел бы отметить, что из 68 тысяч сотрудников Роспотребнадзора, средний возраст это 48 лет, а 20% - до 35 лет. Это говорит о том, что, Анна Юрьевна, вам и всем вашим коллегам в Москве удается привлечь к этой сложной и очень важной работе молодых специалистов. Уже зрелых, но достаточно молодых и перспективных. Это очень здорово", - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил Роспотребнадзор за привлечение молодых специалистов.
"В этой связи я хотел бы отметить, что из 68 тысяч сотрудников Роспотребнадзора, средний возраст это 48 лет, а 20% - до 35 лет. Это говорит о том, что, Анна Юрьевна, вам и всем вашим коллегам в Москве удается привлечь к этой сложной и очень важной работе молодых специалистов. Уже зрелых, но достаточно молодых и перспективных. Это очень здорово", - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин рассказал о внедрении технологий в работу Роспотребнадзора
