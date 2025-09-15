https://ria.ru/20250915/putin--2042042713.html
Путин похвалил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса
Путин похвалил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса - РИА Новости, 15.09.2025
Путин похвалил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса
Президент РФ Владимир Путин похвалил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса, отметив, что слаженные действия его сотрудников в тот период стали важной...
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса, отметив, что слаженные действия его сотрудников в тот период стали важной частью общих усилий в борьбе болезнью. "Вы своевременно выявляете и противостоите опасным инфекциям. И, конечно, ведёте востребованные научные исследования. Внедряете в практику современные методы мониторинга и прогноза развития эпидемии. И тем самым защищаете жизни людей. Так было и во время эпидемии коронавируса, когда чёткие, слаженные действия сотрудников Роспотребнадзора стали важной частью общих усилий в борьбе с этой опасной болезнью", - сказал глава государства в ходе видеоконференции по вводу в эксплуатацию объектов санэпиднадзора.
Путин похвалил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса
