12:45 15.09.2025
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин встретился с журналистами и политиками из США, Франции, Бразилии и других стран в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Встреча прошла в рамках визита иностранной делегации в республику. На ней политики, общественники и журналисты из Бразилии, Бельгии, Франции, США, Словакии, Чехии и Турции смогли пообщаться с главой ДНР и задать интересующие вопросы. "Мы же видим в ряде стран, как и что происходит. Мы видим, как идут нарушения международного права, когда нарушается право частной собственности абсолютно открыто. Когда замораживаются суверенные активы, я говорю про российские средства, которые просто были заморожены, а по сути были украдены. В целом, это та фигура (Владимир Зеленский - ред.), которая была поставлена Западом и полностью управляется", — сказал Пушилин, отвечая на вопрос корреспондента One America News из США Гарета Пирсона Шарпа о политике Украины и нелегитимности ее президента. По мнению экс-члена Конгресса США и кандидата в президенты США в 2008 году Синтии Энн Маккинни, ДНР стала примером борьбы за свои права для всего мира. "Я хочу вас поблагодарить за тот пример, который вы подаете остальному миру. Вы делаете очень большое дело, потому что вы показываете остальному миру, в частности молодежи, что есть такое право - право быть собой, и за него нужно бороться", — сказала Маккинни.
