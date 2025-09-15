https://ria.ru/20250915/pushilin-2041985147.html

Пушилин предложил снять фильм об американце, погибшем на СВО

Пушилин предложил снять фильм об американце, погибшем на СВО

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что о погибших на СВО американце Майкле Глоссе и ефрейторе Иване Коковине можно было бы снять фильм. Ранее сообщалось, что именами погибших на СВО американца Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина назвали специализированную школу №115 в Донецке. "И вот такая взаимная поддержка и нашего, и американского бойца... Но, конечно же, об этом можно будет отдельный фильм снять", - сказал Пушилин. Американский телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники утверждал, что президент России Владимир Путин якобы передал через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа советский орден Ленина для заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ Юлианы Галлиной, чей сын якобы ранее погиб на СВО. Иван Коковин в 2023 году вступил в ряды ВС РФ в рамках службы в зоне специальной военной операции. В декабре 2023 года получил осколочное ранение в ногу, однако принял решение вернуться на фронт. Погиб 4 апреля 2024 года при выполнении специального военного задания, при штурме Часова Яра, за которое награжден Орденом мужества посмертно. В момент гибели Майкл Глосс и Иван Коковин были на одном боевом задании в рамках освобождения Часова Яра.

