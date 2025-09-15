Рейтинг@Mail.ru
Пушилин предложил снять фильм об американце, погибшем на СВО - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/pushilin-2041985147.html
Пушилин предложил снять фильм об американце, погибшем на СВО
Пушилин предложил снять фильм об американце, погибшем на СВО - РИА Новости, 15.09.2025
Пушилин предложил снять фильм об американце, погибшем на СВО
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что о погибших на СВО американце Майкле Глоссе и ефрейторе Иване Коковине можно было бы снять... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:07:00+03:00
2025-09-15T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040734993_0:0:930:523_1920x0_80_0_0_9cda1e5e859162bef51d6ad848769ffb.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что о погибших на СВО американце Майкле Глоссе и ефрейторе Иване Коковине можно было бы снять фильм. Ранее сообщалось, что именами погибших на СВО американца Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина назвали специализированную школу №115 в Донецке. "И вот такая взаимная поддержка и нашего, и американского бойца... Но, конечно же, об этом можно будет отдельный фильм снять", - сказал Пушилин. Американский телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники утверждал, что президент России Владимир Путин якобы передал через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа советский орден Ленина для заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ Юлианы Галлиной, чей сын якобы ранее погиб на СВО. Иван Коковин в 2023 году вступил в ряды ВС РФ в рамках службы в зоне специальной военной операции. В декабре 2023 года получил осколочное ранение в ногу, однако принял решение вернуться на фронт. Погиб 4 апреля 2024 года при выполнении специального военного задания, при штурме Часова Яра, за которое награжден Орденом мужества посмертно. В момент гибели Майкл Глосс и Иван Коковин были на одном боевом задании в рамках освобождения Часова Яра.
https://ria.ru/20250909/svo-2040734268.html
https://ria.ru/20250909/yakushev-2040763597.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040734993_61:0:930:652_1920x0_80_0_0_d63f80a7d18858b38839a3e95396f216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин предложил снять фильм об американце, погибшем на СВО

Пушилин предложил снять фильм о погибшем на СВО американце Майкле Глоссе

© Фото : соцсетиМайкл Глосс
Майкл Глосс - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : соцсети
Майкл Глосс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что о погибших на СВО американце Майкле Глоссе и ефрейторе Иване Коковине можно было бы снять фильм.
Ранее сообщалось, что именами погибших на СВО американца Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина назвали специализированную школу №115 в Донецке.
Именем погибших на СВО американца Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина назвали специализированную школу №115 в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Донецке назвали школу в честь американца, погибшего на СВО
9 сентября, 17:07
"И вот такая взаимная поддержка и нашего, и американского бойца... Но, конечно же, об этом можно будет отдельный фильм снять", - сказал Пушилин.
Американский телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники утверждал, что президент России Владимир Путин якобы передал через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа советский орден Ленина для заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ Юлианы Галлиной, чей сын якобы ранее погиб на СВО.
Иван Коковин в 2023 году вступил в ряды ВС РФ в рамках службы в зоне специальной военной операции. В декабре 2023 года получил осколочное ранение в ногу, однако принял решение вернуться на фронт. Погиб 4 апреля 2024 года при выполнении специального военного задания, при штурме Часова Яра, за которое награжден Орденом мужества посмертно.
В момент гибели Майкл Глосс и Иван Коковин были на одном боевом задании в рамках освобождения Часова Яра.
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Заместитель председателя Совфеда назвал погибшего на СВО американца героем
9 сентября, 18:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала