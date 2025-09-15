https://ria.ru/20250915/pugacheva-2042119328.html

Пугачева оскорбила память военных, погибших в Чечне, заявил Ахмед Дудаев

ГРОЗНЫЙ, 15 сен - РИА Новости. Певица Алла Пугачева, восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, оскорбила память трехсот тысяч погибших в ходе военных кампаний в Чечне, заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Пугачева ранее в интервью на канале "Скажи Гордеевой"* рассказала о знакомстве с Джохаром Дудаевым и назвала его "приличным, порядочным и интеллигентным" человеком. "Джохар Дудаев - это террорист, из-за преступных действий которого в Чеченской Республике погибло около трехсот тысячи человек, десятки тысяч раненых, пропавших без вести… Такими высказываниями, восхваляя такого террориста, я считаю, что Алла Пугачева оскорбляет память всех погибших трехсот тысяч человек. Она оскорбляет память погибших сотрудников правоохранительных органов, которые наводили конституционный порядок в нашей республике. Она оскорбляет весь чеченский народ", - заявил Ахмед Дудаев в опубликованном в Telegram-канале видео. С резкой критикой после интервью Пугачевой выступил и глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем заявлении он назвал ее слова "жалким пустословием" артистки, которая абсолютно не разбирается в теме.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

